W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie trwa msza beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. W uroczystościach bierze udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Plac przed świątynią wypełniał się już od wczesnych godzin porannych. Zobaczcie transmisję uroczystości!

Na uroczystości beatyfikacyjne zjechało z całej Polski 7 tysięcy ludzi

Zgodnie z założeniami, organizatorzy uroczystości wydali około 7 tysięcy kart wejściowych. 3,5 tysiąca ludzi uczestniczy w liturgii w górnej i dolnej części Świątyni Opłatności Bożej, a kolejne 3,5 tysiąca zebrało się w sektorach przed budynkiem. Są wśród nich 44 delegacje ze wszystkich polskich diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kard. Wyszyńskim i Matką Czacką.

Do stolicy zjechali również ludzie, którzy nie mają kart wejściowych: oni zebrali się na okolicznych ulicach, by chociaż w ten sposób uczestniczyć w ważnym dla nich wydarzeniu. Jak zgodnie podkreślają: "Nie mogło nas tu nie być".

Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka

"Pamiętam rok 1956 i obecność kard. Wyszyńskiego w mojej rodzinnej parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. Byłam wtedy małym dzieckiem, ale do dziś wspominam to wydarzenie. Były tłumy ludzi, owacje, wielka radość, a on pośród nas - jak prawdziwy pasterz. Nie wiedziałam wówczas, że dopiero wrócił z uwięzienia" - wspominała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Janina Gąsienica z Zakopanego, która na beatyfikację jechała całą noc.

"Prymas był z nami związany przez Bachledówkę, do której przyjeżdżał na odpoczynek" - dodała.

Elżbieta, która również przyjechała do Warszawy z Zakopanego, podkreśliła: "To był człowiek z wielką klasą, wielką kulturą, który budził zaufanie".

Wyznała, że ogromne wrażenie zrobiły na niej "Zapiski Więzienne" prymasa. "Kiedy przeczytałam je, wtedy zrozumiałam, dlaczego twarz kard. Wyszyńskiego była tak często poważna, głęboko zamyślona, wydawało się, że bił z niej smutek. On był tak bardzo zatroskany o rodziny" - stwierdziła. Tomasz Terlikowski o kardynale Wyszyńskim Piotr Szydłowski / RMF FM

Wśród wiernych sporo jest młodych ludzi.

"Niedawno odkryłem osobę kard. Wyszyńskiego. Duże wrażenie zrobiła na mnie jego pokora. Świadectwo jego życia pokazuje mi kierunek mojego życia, co w nim jest ważne" - przyznał Dominik, który na beatyfikację przyjechał z Wrocławia.

Siostra Klara Maria Machulska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej powiedziała zaś Polskiej Agencji Prasowej: "Przyjechałam dziękować Bogu za pasterza, ojca, człowieka, który pokazał mi kierunek życia duchowego. Jeszcze w liceum przeczytałam książkę ‘Wszystko postawiłem na Maryję’, która była zbiorem jego kazań. To był ten impuls do dalszej drogi, pogłębiania wiary".

Tomasz Terlikowski o matce Róży Czackiej Piotr Szydłowski / RMF FM

Przewodniczy papieski delegat, koncelebruje 600 księży

Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczy prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Koncelebruje 600 księży, 80 biskupów z Polski - w tym m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecnych jest także 45 biskupów z zagranicy.

W uroczystościach udział biorą przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Są także goście z zagranicy oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.