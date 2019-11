​Miał być chroniony jak słynny Fort Knox, gdzie trzymane są amerykańskie rezerwy złota. Tymczasem niemiecka policja nadal poszukuje włamywaczy, którzy w poniedziałek rano okradli skarbiec króla Augusta Mocnego w Dreźnie. Zginęła bezcenna biżuteria.

Służby podejrzewają, że rabusiom mógł pomagać pracownik muzeum / RALF HIRSCHBERGER / PAP/EPA

Nad rozwikłaniem zagadki rabunku stulecia, jak włamanie do skarbca określają niemieckie media, pracuje specjalna grupa śledczych, działająca pod pseudonimem "epoleta". Policja zabezpieczyła auto, którym prawdopodobnie uciekali sprawcy. Audi zostało spalone na podziemnym parkingu, biegli zabezpieczyli znalezione wewnątrz ślady.

Wyjaśniane jest też to, czy zadziałał system alarmowy. Wiadomo, że pilnujący tzw. Zielonego Sklepienia ochroniarze nie włączyli alarmu, zamiast tego zadzwonili na policję. Co więcej, nie poszli do miejsca, w którym doszło do włamania ani nie próbowali powstrzymać rabusiów.

Jak tłumaczy szef Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie - takie są procedury obowiązujące we wszystkich muzeach na świecie. Strażnicy nie mogą narażać swojego życia. Śledczy podejrzewają, że złodzieje o tym wiedzieli i nie jest wykluczone, że pomagał im ktoś z pracowników muzeum.

Złodzieje doskonale przygotowani

Jak mówi w rozmowie z dziennikiem "Bild" były policyjny profiler Axel Petermann, rabusie byli doskonale przygotowani. Znali słabe punkty zamku, w którym mieści się Zielone Sklepienie, a przebieg rabunku mieli dokładnie przećwiczony. "Laicy nie poradziliby sobie nawet z przecięciem krat w oknie" - mówi Petermann.

Rabusie dostali się do środka właśnie przez okno. Usunęli fragment kraty, wybili szybę. Potem za pomocą toporków strzaskali gablotę wykonaną ze wzmocnionego szkła i ukradli zestaw biżuterii należący do króla Augusta II Mocnego. M.in. wysadzaną klejnotami gwiazdę Orderu Orła Białego. Uciekli tą samą drogą.

Rabusie ukradli tylko łatwe do wyniesienia rzeczy / RALF HIRSCHBERGER / PAP/EPA

Do podobnego rabunku doszło w 2017 roku

Napad z Drezna porównywany jest do rabunku, do jakiego doszło w Bode Museum w Berlinie w 2017 roku. Skradziona wtedy została ważąca 100 kg złota moneta. W toczącym się w tej sprawie procesie na ławie oskarżonych zasiedli członkowie niemiecko-libańskiego klanu oraz pracownik firmy ochroniarskiej, zabezpieczającej obiekt. To on jest podejrzewany o przekazanie złodziejom informacji o usterce systemu alarmowego. Rabusie dostali się do Bode Museum przez okno, gdzie alarm nie działał. Skradzionej złotej monety nigdy nie odnaleziono.