Warszawski Festiwal Niewinni Czarodzieje z hasłem "Kingsajz dla każdego". Festiwal Eufonie m.in. z muzyką do filmu "Chłopi". Nowe "Igrzyska śmierci" w kinach. Oto najciekawsze kulturalne premiery nadchodzącego tygodnia.

Peter Dinklage na planie filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" / Forum Film Poland / Materiały prasowe

Niewinni Czarodzieje w hołdzie Warszawie

Mottem XVIII Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje jest w tym roku "Kingsajz dla każdego".

Kingsajz z filmu Juliusza Machulskiego jest to bardzo dobra metafora, cały czas żywa. To co było Kingsajzem w 1988 roku, zmieniło się, ale ludzkie tęsknoty się nie zmieniają. W każdej rzeczywistości bardzo wielu ludzi, którzy myślą, że są mali, chce być dużymi i żyć w Kingsajzie. Metafora polityczna z końca lat 80. zmieniła się na dzisiejszą, tą ekonomiczną, społeczną, kulturową - mówi szef Instytutu Stefana Starzyńskiego i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin, dyrektor festiwalu.

Festiwal rozpocznie dyskusja "Zaszufladkowani" o warszawskich stereotypach. Jednym z wydarzeń będzie też koncert Tomka Lipińskiego "Jeszcze będzie przepięknie", 24 listopada w Teatrze Palladium. Będzie można na nim usłyszeć piosenki z 45 lat działalności artysty, w zespołach Brygada Kryzys i Tilt oraz występów solowych. Będą też: dyskusja o dawnej modzie, warsztaty muzyczne "Szuflada pełna dźwięków", warsztaty kulinarne z kiszonek, a także dancing zatytułowany "I muzyczka gra!", którego gwiazdami będą Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz. Dancing odbędzie się 18 listopada w Sali Marmurowej Pałacu Kultury.

Festiwal rozpocznie się 16 i potrwa do 30 listopada.

Festiwal Eufonie

700 artystów, siedem orkiestr, trzy chóry, dziewięciu dyrygentów, dwunastu solistów, artyści z dwunastu państw. Dziewięć dni festiwalowych i 14 wydarzeń. 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie zacznie się 17 listopada w Warszawie. Jako pierwsza wystąpi brytyjska BBC Symphony Orchestra, w programie wieczoru będzie "Preludium symfoniczne Polonia" Edwarda Elgara, skomponowane w 1915 r. na prośbę Emila Młynarskiego, współzałożyciela Filharmonii Narodowej w Warszawie, a zadedykowane Ignacemu Paderewskiemu.

Udaje się nam zapraszać najwybitniejszych kompozytorów, najważniejsze osoby, które starają się uczestniczyć w tym święcie, pokazującym szkoły narodowe, pokazującym to, co w regionie jest istotne, ale również specyfikę różnych krajów - mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury i dyrektor festiwalu Rafał Wiśniewski.

18 listopada w Filharmonii Narodowej odbędzie się koncert Łukasza L.U.C. Rostowskiego z muzyką do filmu "Chłopi". Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będą tradycje ludowe odzwierciedlające tożsamość narodową, stanowiące niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców. W programie nie zabraknie utworów takich kompozytorów, jak Karol Szymanowski, Bedrzich Smetana, Jean Sibelius, Andrzej Panufnik, Franz Liszt. 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie potrwa od 17 do 25 listopada w Warszawie.

Nowe "Igrzyska śmierci" w kinach

Wideo youtube

Niecierpliwie wyczekiwany prequel przebojowych "Igrzysk śmierci" - "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", w polskich kinach zadebiutuje 17 listopada. Bohaterce poprzednich filmów z tego cyklu, Katniss, imię dała roślina o białych kwiatach. W nowym filmie istotną rolę pełnią róże.

Zdjęcie z planu filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" / Forum Film Poland / Materiały prasowe

Młody Coriolanus Snow (Tom Blyth) wręcza różę trybutce z Dwunastego Dystryktu, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), której jest mentorem. Lucy Gray to artystka zmuszona do walki. Katniss to wojowniczka zmuszona do występów - mówiła Rachel Zegler, zapytana podczas berlińskiej premiery filmu o to, jaka jest różnica pomiędzy jej bohaterką a postacią graną niegdyś przez Jennifer Lawrence.

Rachel Zegler na premierze filmu w Berlinie / Forum Film Poland / Materiały prasowe

Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione - każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki" - czytamy w opisie polskiego dystrybutora filmu - Forum Film.