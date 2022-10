Golec uOrkiestra w czasie koncertu w Nowym Jorku niespodziewanie zaprezentował utwór „Tylko razem”. Znajdzie się on na nowej płycie zespołu.

Premiera w Central Parku. Golec uOrkiestra zaprezentował nowy utwór / Paweł Żuchowski / RMF FM

Polskie rodziny otworzyły Ukraińcom własne domy - powiedzieli Paweł i Łukasz Golec. Tylko razem można przezwyciężyć zło, tylko razem można pokonać wroga. Życzymy Ukrainie, by jak najszybciej nastał tam pokój. Niech wiedzą, że w Polakach mają wielkich przyjaciół. Wielkie brawa dla Polaków i oczywiście Amerykanów, którzy bardzo wspierają ukraiński naród.

Absolutna premiera - zapowiedzieli ze sceny utwór "Tylko razem", który znajdzie się na nowej płycie zespołu Golec uOrkiestra.

Premiera w Central Parku. Zespół Golec uOrkiestra zaprezentował nowy utwór Paweł Żuchowski / RMF FM

Zespół wystąpił na letniej scenie w Central Parku tuż po Paradzie Pułaskiego.

Bracia Łukasz i Paweł podkreślali w rozmowie z RMF FM, że znają dobrze polonijną publiczność, bo w USA koncertowali wiele razy. Podkreślali, że podoba im się ten patriotyzm, przywiązanie do kraju oraz to, że Polonia dba, by uczyć kolejna pokolenia polskiej kultury i języka.

Golec uOrkiestra: Dobrze znamy polonijną publiczność Paweł Żuchowski / RMF FM

Koncert w Central Parku dała też Cleo. Piosenkarka podkreślała, że to wyjątkowe miejsce. Mówiła, że czuje się fantastycznie wśród polonijnej publiczności.