W Nowym Jorku ruszyła 85. Parada Pułaskiego. Prezentują się polonijne organizacje oraz instytucje. Na słynnej Piątej Alei są tysiące Polaków ubranych w biało-czerwone barwy. Po zakończeniu Parady w Central Parku odbędzie się koncert polskich gwiazd.

Polska emigracja ma tu wielką tradycję. Chcemy świętować i zaznaczyć naszą obecność - powiedział Grzegorz Fryc jeden z organizatorów parady.

Nie jestem w stanie wytłumaczyć ludziom z Polski, czym jest Parada Pułaskiego. Dlatego, że Parada Pułaskiego jest czymś zupełnie innym niż to, co się dzieje w Polsce. W Polsce takie marsze są zawsze za czymś, czy przeciwko czemuś. Zawsze jest jakieś napięcie. Wiemy, że Polska jest podzielona. A Parada Pułaskiego nie jest. Wszyscy maszerują wspólnie, bawią się. Nie ma podziałów. Są przedstawiciele różnych środowisk. Łączy nas Polska i miłość - podkreślił Grzegorz Fryc.

Parada Pułaskiego to również okazja do promocji polskich firm, które działają na rynku amerykańskim lub których biznes opiera się także na polonijnym środowisku.

Prezes Polskich Linii Lotniczych w rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem podkreśla, że dla LOT to obowiązek być dziś w Nowym Jorku, kiedy Polonia celebruje polskość. Rafał Milczarski mówił też o sytuacji na rynku lotniczym.

Rafał Milczarski o Paradzie Pułaskiego: Dla LOT-u to obowiązek być dziś w Nowym Jorku, kiedy Polonia celebruje polskość Paweł Żuchowski / RMF FM

Polonia i rynek amerykański są najważniejszym rynkiem odpowiedzialnym za około 30 procent przychodów Polskich Linii Lotniczych LOT. Rynek amerykański jest dla nas niezwykle istotny. I jest to już kolejne pokolenie Polaków, potomków naszych imigrantów, które bierze udział w paradzie i które mamy przyjemność gościć na naszych pokładach - powiedział naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu z kolei Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT.

W Paradzie Pułaskiego bierze również udział Miss Świata Karolina Bielawska.

Miss Świata Karolina Bielawska bierze udział w Paradzie Pułaskiego Paweł Żuchowski / RMF FM

To jest wspaniałe, że Polonia kultywuje te nasze tradycje i naszą historię. Jestem szczęśliwa, że tu jestem. Tyle ludzi się tu zgromadziło w biało-czerwonych barwach - powiedziała RMF FM najpiękniejsza kobieta na świecie.

Paweł Żuchowski i Miss Świata Karolina Bielawska / RMF FM

"Język angielski w Nowym Jorku staje się drugim językiem"

W czasie dorocznej parady pokazujemy nasz dorobek, naszą kulturę i podkreślamy skąd pochodzimy - powiedział Grzegorz Fryc. Tego dnia, co roku, w czasie Parady Pułaskiego język angielski w Nowym Jorku staje się drugim językiem. Polski jest pierwszy - tłumaczy. Na paradę przychodzą nie tylko Polacy mieszkający w metropolii nowojorskiej. Przyjeżdżają też rodacy z odległych stanów, by tego dnia wspólnie świętować.

To jest wyjątkowy dzień. Przychodzę co roku od wielu, wielu lat. Chcę pokazać, że jestem częścią polonijnej społeczności. Tego uczyłam też swoje dzieci. Starałam się, by znały język polski i polską kulturę. One urodziły się już tu w USA. My musieliśmy z mężem uciekać z komunistycznej Polski. Było ciężko, bardzo ciężko. Ale Polska zawsze była w sercu. Dzisiaj dzieci poszły swoją drogą. Są dorosłe, mają swoje dzieci. Ale też uczą kolejne pokolenie języka polskiego. Mogą z babcią rozmawiać po polsku. Nie wstydzimy się swoich korzeni - powiedziała naszemu dziennikarzami pani Barbara, mieszkanka Nowego Jorku.

Rano, czasu miejscowego w Katedrze Świętego Patryka na Manhattanie odprawiona została msza święta w intencji Polski i Polonii Amerykańskiej.

Dziś na biało-czerwono podświetlony zostanie Most Kościuszki w Nowym Jorku. W naszych barwach podświetlony zostanie także wodospad Niagara na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim.