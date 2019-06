Martyna Wójcik i Natalia Pycek ex aequo (w kategorii dzieci) oraz Kamil Czeszel (w kategorii dorosłych) zostali laureatami 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Koncert 12 finalistów odbył się w sobotę wieczorem na krakowskim Rynku – po ocenie występów jury ogłosiło nazwiska.

Jedną z laureatek jest Martyna Wójcik / Jacek Bednarczyk / PAP

Martyna Wójcik urodziła się w 2003 r., mieszka w Opatowie w woj. świętokrzyskim. Oprócz muzyki jej pasją jest aktorstwo i nauka języka angielskiego. Natalia Pycek ma 15 lat, mieszka w Maszewie Dużym niedaleko Płocka. W wolnych chwilach czyta książki. Działa w szkolnym wolontariacie. Obie laureatki uczęszczają na zajęcia, podczas których doskonalą swój głos. Kamil Czeszel to 28-letni torunianin, "śpiewa od zawsze", był finalistą programu "Mam talent". Poza muzyką interesuje go kino, żużel i siatkówka.

Zwycięzcy otrzymali statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia, które pozwolą im doskonalić umiejętności wokalne. Jury pod przewodnictwem wokalisty, gitarzysty i autora tekstów Adama Nowaka przyznało także drugie miejsce Julii Walczynie (kat. dzieci) i Krzysztofowi Szymaszkowi (kat. dorośli), a trzecie Weronice Rybie i Zuzannie Mulec (kat. dorośli).



Do konkursu 15. edycji festiwalu wpłynęło 200 zgłoszeń. Wśród 12 finalistów, oprócz nagrodzonych w sobotę, znaleźli się także: Kacper Kujawski, Nikola Michalczyk, Gabriela Wszędybył, Klaudia Borczyk, Katarzyna Zawodnik.



Z finalistami na scenie występowali uznani już artyści: Jakub Badach, Krzysztof Kiljański, Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Ania Rusowicz, Olga Szomańska. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawowała Irena Santor. Wieczór prowadzili Anna Dymna, Piotr Głowacki, Maciej Musiał, Jakub Wesołowski, Zbigniew Zamachowski.



W niedzielny wieczór laureaci 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki ponownie zaśpiewają na scenie na Rynku Głównym. Niedzielny koncert będzie miał charakter jubileuszowy, nie zabraknie wspomnień o poprzednich edycjach festiwalu. Przed publicznością wystąpią Jacek Cygan, Anna Karwan, Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska, Adam Nowak, Marek Piekarczyk, Irena Santor, Damian Ukeje, Zbigniew Zamachowski.





Nie tylko muzyka



Co roku Festiwalowi Zaczarowanej Piosenki towarzyszą Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko". Pomysłodawczynią tych przedsięwzięć jest Anna Dymna. Patronat honorowy nad wydarzeniami objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.



W tym roku w ramach festiwalu na Rynku po raz pierwszy stanął "namiot rodzinny" - wewnątrz znajdą się: strefa rodzica i dziecka (miejsce gdzie można nakarmić dziecko, przewinąć je, a także znaleźć podgrzewacz butelek oraz jednorazowe nocniki dla maluchów); strefa maluszka (przestrzeń z kojcem pełnym zabawek dla dzieci, które jeszcze trzeba mieć pod czujnym okiem); strefa warsztatów i konkursów; strefa gier i plastyczna.



Na Plantach zaś wolontariusze fundacji Dymnej zorganizowali "Galerię pod Gołym Niebem" - miejsce warsztatów (w sobotę - wizażu, malowania ekotoreb, tkackie; w niedzielę - chemiczna; w niedzielę też będzie można tu zobaczyć spektakl cyrkowy "TotoTitoTamto" Teatru Jednej Miny).



W ciągu 14 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie wokalnym na "zaczarowaną piosenkę" nadesłano do Fundacji Dymnej ponad 4 tys. zgłoszeń. 80 laureatów otrzymało statuetki Zaczarowanego Ptaszka i odebrało nagrody o łącznej wartości ponad 1 miliona złotych. Z finalistami śpiewało 75 największych gwiazd polskiej piosenki. Kandydatów oceniało 126 jurorów. Dzięki emisjom Telewizji Polskiej festiwal zgromadził ok. 42-milionową publiczność.