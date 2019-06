Anna Karwan i jej piosenka pt. "Słucham Cię w radiu co tydzień" oraz Maciej Sójka - wykonawca utworu "Dalej" - zostali zwycięzcami koncertu Premiery 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Anna Karwan z piosenką "Słucham Cię w radiu co tydzień" wygrała koncert Premier w Opolu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W sobotni wieczór, w drugim dniu 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się koncert Premiery, na którym zaprezentowano dziewięć konkursowych utworów, rywalizujących o nagrodę jury, Stowarzyszenia ZAIKS i przyznawaną przez publiczność nagrodę im. Karola Musioła.

W dwuetapowym konkursie spośród dziewięciu utworów wybrano trzech finalistów w konkursie publiczności. Do tego grona zakwalifikowała się Anna Karwan, Maciej Sójka i zespół 4Dreamers. W drugiej części głosowania sms-owego wybrano zwycięzcę publiczności im. Karola Musioła. Został nim Maciej Sójka, który oprócz statuetki Karolinki otrzymał czek w wysokości 30 tysięcy złotych.



Nagrodę Stowarzyszenia ZAIKS za najlepszy tekst i muzykę oraz nagrodę festiwalowego jury i 35 tysięcy złotych przyznano Annie Karwan, która opolskiej publiczności zaprezentowała utwór pt. "Słucham Cię w radiu co tydzień". "Czekałam na to osiemnaście lat" - powiedziała wyraźnie wzruszona artystka po ogłoszeniu werdyktu jury.





Drugą część sobotniego wieczoru zapełni koncert poetycko-kabaretowy pt. "Walizki moje pełne snów, czyli podróż poety". Usłyszymy podczas niego utwory w wykonaniu m.in. Łukasza Zagrobelnego, Poli Gonciarz, Jolanty Fraszyńskiej, Olgi Bończyk, Katarzyny Żak, Elżbiety Romanowskiej i Katarzyny Dąbrowskiej. Koncert poprowadzi Krzysztof Respondek.



56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbywa się w dniach 14-17 czerwca. Na niedzielę zaplanowano koncert "Nie pytaj o Polskę - #30 lat wolności", z udziałem muzyków młodego pokolenia i gwiazd, które rozpoczynały swoją karierę artystyczną przed 1989 rokiem. Poniedziałkowy koncert sceny alternatywnej poświęcony będzie polskiej muzyce big beatowej lat 60. i 70. ubiegłego wieku.