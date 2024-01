Powstanie hollywoodzki remake nagrodzonego Oscarem duńskiego komediodramatu "Na rauszu" z Madsem Mikkelsenem. Reżyserem będzie popularny komik Chris Rock. A produkcją zajmie się firma należąca do Leonardo DiCaprio.

Mads Mikkelsen i tłumy fanów na festiwalu filmowym w Wenecji. 1 września 2023 rok. / Marechal Aurore/ABACA / East News

Duński "Na rauszu" w reżyserii Thomasa Vinterberga to historia czterech nauczycieli z liceum, którzy postanawiają na własnej skórze przetestować dyskusyjną teorię. Ponoć stale utrzymywany w organizmie niewielki poziom alkoholu sprawia, że życie staje się lepsze, a problemy łatwiejsze do pokonania. Niestety powiększanie przyjmowanych przez nich dawek alkoholu nie prowadzi do niczego dobrego. W rolach głównych w oryginalnym filmie wystąpili Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang oraz Lars Ranthe.

Nie wiadomo, kto zagra główne role w hollywoodzkim remake'u. Nowy reżyser Chris Rock to popularny komik, ale ostatnio coraz częściej interesuje się poważniejszym repertuarem. Zaangażował się m.in w serial "Fargo".

Producentem hollywoodzkiej wersji duńskiego filmu będzie należąca do Leonardo DiCaprio firma Appian Way.

Remake "Na rauszu" nie jest jedynym reżyserskim projektem Rocka. Ma on również wyreżyserować film biograficzny o Martinie Lutherze Kingu Juniorze oraz niezatytułowany jeszcze obraz na podstawie własnego scenariusza. A jako aktor ma zagrać w dramacie "I Am Maurice". O imigrancie z Haiti, który przybywa do Stanów po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Zamierza tam spełnić swoje marzenia o byciu pięściarzem.