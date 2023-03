Trwają prace na planie drugiej części "Jokera", w której u boku Joaquina Phoenixa zagra Lady Gaga. Ekipa przeniosła się z Los Angeles do Nowego Jorku. Premiera jesienią 2024 roku.

Na zdjęciu aktor Joaquin Phoenix / Hahn Lionel / PAP/Abaca

Reżyserem i scenarzystą kontynuacji "Jokera", czyli filmu "Joker: Folie a Deux" jest Todd Phillips. Lady Gaga zagra w tym filmie ukochaną głównego bohatera, czyli Harley Quinn.

Szczegóły dotyczące nowego filmu trzymane są w wielkiej tajemnicy, od fabuły po proces produkcji.

Wiadomo, że większa część akcji ma wydarzyć się w Arkham Asylum. To fikcyjny szpital psychiatryczny, występujący w komiksach o przygodach Batmana. Harley Quinn to pracująca w tym szpitalu psycholog, która pod wpływem uczucia do Arthura Flecka (vel Jokera) zeszła na złą drogę.

W kinie w rolę Quinn wcielała się już wcześniej Margot Robbie. A głosu tej postaci w serialu animowanym "Harley Quinn" użyczyła Kaley Cuoco.