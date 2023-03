Czy Nawalny może być czynnikiem przewrotu na Kremlu? „Wykluczam” – mówi krótko gość Porannej rozmowy w RMF FM prof. Hieronim Grala. Kto zatem jest w stanie zastąpić Putina? „Zmiany, które w historii zawsze są nieuchronne, jeżeli nastąpią – a na pewno nastąpią – będą wychodziły z trzewi systemu” – uważa historyk i współautor książki pod tytułem „Wataha Putina”.

Jego zdaniem ludowej rewolucji w Rosji nie będzie. "Nie jestem w stanie wyobrazić sobie ludowej rewolucji w społeczeństwie, gdzie ciągle jeszcze 80 proc. społeczeństwa popiera prezydenta" - podkreśla były radca ambasady RP w Moskwie w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Robertem Mazurkiem.

Nasz gość nawiązał także do wojny w Ukrainie i tego, czy pokój jest możliwy. "On musi nastąpić. W mediach rosyjskich przytacza się wypowiedź gen. Lebiedzia, że po każdej wojnie następuje pokój i nie ma sensu prowadzić wojny, bo ona zawsze prowadzi do setek tysięcy zgonów. Jeżeli wraca wypowiedź Lebiedzia z czasów wojny czeczeńskiej, to ona po coś wraca, a wraca również na kanałach państwowych" - zauważa prof. Grala. Historyk uważa, że cytowanie tej wypowiedzi jest przygotowywaniem społeczeństwa rosyjskiego do informacji o zawarciu pokoju z Ukrainą.

