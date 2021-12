Pojawił się pełny zwiastun specjalnego programu z aktorami Harry'ego Pottera - "20. rocznica: Powrót do Hogwartu". Widzimy w nim m.in. Emmę Watson, Ruperta Grinta i oczywiście Daniela Radcliffe'a. Emisja 1 stycznia na HBO Max. W Polsce zobaczymy go na platformie HBO Go.

