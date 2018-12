Hipisowskie Hollywood, czyli nowy film Quentina Tarantino z Leonardo DiCaprio i Bradem Pittem w głównych rolach. Nowy Rambo z 72-letnim Sylwestrem Stallone czy ekranizacja bestsellerowej książki "Ciemno, prawie noc" z Magdaleną Cielecką i Marcinem Dorocińskim w obsadzie. Oto 5 oczekiwanych filmów, które będą miały swoje kinowe premiery w 2019 roku.

Once upon a time in Hollywood

Nowy film w reżyserii Quentina Tarantino do kina ma trafić 9 sierpnia 2019. Akcja toczyć się będzie w Los Angeles, w 1969 roku, w hipisowskim Hollywood. W głównej roli zobaczymy Leonardo DiCaprio i Brada Pitta, a także Burta Reynoldsa, Tima Rotha, Ala Pacino, Kurta Russella, Dakotę Fanning, Damiana Lewisa, Jamesa Marsdena, Michaela Madsena, Lenę Dunham i Mayę Hawke - córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a, dla której udział w filmie będzie debiutem filmowym. Fabuła to tajemnica, wiemy, że historia nawiązywać ma do lata 1969 roku, w którym to banda Mansona brutalnie zamordowała żonę Romana Polańskiego - aktorkę Sharon Tate. Zagra ją Margot Robbie, a Romana Polańskiego zagra polski aktor Rafał Zawierucha

Król Lew

Wideo youtube

Disney robi nową wersję słynnej animacji, tym razem to będzie animacja komputerowa, a premierę zaplanowano na lipiec 2019. Reżyserem będzie Jon Favreau. Pośród afrykańskiej sawanny przychodzi na świat jej przyszły król. Mały Simba uwielbia swojego ojca, króla Mufasę. Jednak nie wszyscy są szczęśliwi z pojawienia się młodego lwiątka. Dawny następca tronu, Skaza, ma swoje plany dotyczące przyszłości Lwiej ziemi. W efekcie Simba opuszcza swoją rodzinę. Żyjąc na wygnaniu musi dorosnąć i z pomocą dwójki przyjaciół nauczyć się jak odebrać to, co jest mu należne.

Rambo V: Ostatnia krew

Główną rolę w kolejnej odsłonie kultowej serii zagra Sylvester Stallone. Fabuła owiana jest tajemnicą. Rambo ma wrócić do Arizony, na rodzinne ranczo. Według serwisu IMDB, Rambo będzie musiał zmierzyć się z meksykańskim kartelem handlującym ludźmi. Zdjęcia powstawały w Bułgarii, w Wielkiej Brytanii i na Wyspach Kanaryjskich. Reżyserem filmu jest Adrian Grunberg, twórca "Dorwać gringo". Premierę "Rambo 5" zaplanowano na jesień 2019 rok. A sam Stallone poinformował o zakończeniu zdjęć na swoim Instagramie:

Joker

Ma trafić do kin 4 października 2019. Za reżyserię filmu odpowiada Todd Phillips, twórca trzech części "Kac Vegas". Główną rolę zagra Joaquin Phoenix, w obsadzie jest również inny znakomity aktor Robert De Niro. Mroczna i brutalna wersja "Jokera" powstaje w studiu Warner Bros. i jak czytamy w opisie "będzie portretem człowieka, którego odrzuciło społeczeństwo (...) a także przestrogą dla widzów". Akcja ma się toczyć w latach 80. a reżyser umieścił na swoim Instagramie pierwsze zdjęcia:

Ciemno, prawie noc

W polskich kinach ten film pojawi się 22 marca 2019 roku. Film w reżyserii Borysa Lankosza, twórcy "Rewersu" czy "Ziarna prawdy" powstał na podstawie nagrodzonej Nike powieści Joanny Bator. To pełna tajemnic historia kryminalna. Autorami scenariusza są Magdalena Lankosz i Borys Lankosz:

Wideo youtube

W rolę dziennikarki Alicji Tabor, która wraca do rodzinnego miasta, aby napisać reportaż o tajemniczych zaginięciach dzieci, wciela się Magdalena Cielecka. W obsadzie znaleźli się również: Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Jerzy Trela, Dorota Kolak, Piotr Fronczewski czy Roma Gąsiorowska. Alicja - nieustępliwa reporterka - chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa dość nieoczekiwanie wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady temu. Z czasem ponura intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy się z czystym wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie dobra.