Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaprosiła do grona swoich członków 487 ludzi kina z całego świata. W tej grupie są Polki - operatorka Magdalena Górka i kostiumografka Małgorzata Karpiuk.

Magdalena Górka na zdj. z 2018 r. / Jakub Kamiński / PAP

Magdalena Górka to absolwentka łódzkiej filmówki, od lat aktywna głównie za granicą. W Polsce pracowała przy produkcjach Władysława Pasikowskiego - serialu "Glina" oraz filmach "Jack Strong" i "Kurier".

W swoim dorobku Górka ma pracę na planie takich zagranicznych produkcji jak "Doom Patrol", "Paranormal Activity 3", "Kierunek noc", "Dobry sposób na śmierć" czy "Star Trek: Strange New Worlds". Realizowała też teledyski dla Eltona Johna i Katy Perry.

Druga doceniona Polka - Małgorzata Karpiuk - stworzyła kostiumy do głośnej "Strefy interesów" Jonathana Glazera, a także takich filmów jak m.in. wielokrotnie nagradzana "Aida" Jasmili Žbanić czy "Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha.

Akademia podkreśla, że w gronie zaproszonych do dołączenia do jej szeregów jest w tym roku 71 nominowanych do Oscara i 19 zdobywców tej cenionej przez filmowców statuetki.

Wśród aktorek zaproszonych do Akademii są m.in. znana z "Czasu krwawego księżyca" Lily Gladstone czy Sandra Hüller, która zagrała w "Anatomii upadku" i "Strefie interesów".