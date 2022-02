Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła listę nominowanych do 94. edycji Oscarów. Wśród nich są polskie akcenty. Janusz Kamiński został nominowany do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story". Z kolei "Sukienka" Tadeusza Łysiaka otrzymała nominację dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego.

Nominacje do Oscarów ogłoszono na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan.

Janusz Kamiński otrzymał nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story". Film wyreżyserował Steven Spielberg.

Prócz Kamińskiego o statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą: Greig Fraser ("Diuna"), Dan Laustsen ("Zaułek koszmarów"), Ari Wegner ("Psie pazury"), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").

Janusz Kamiński ma już w swoim dorobku dwa Oscary - za "Listę Schindlera" (1994) i "Szeregowca Ryana" (1999).





"Sukienka" z nominacją do Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego

Z kolei w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu - Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Lista nominacji:

Film pełnometrażowy:

Belfast

CODA

Nie patrz w górę

Drive my car

Diuna

King Richard: Zwycięska rodzina

Licorice Pizza

Zaułek koszmarów

Psie pazury

West Side Story

Aktorka pierwszoplanowa:

Jessica Chastain (Oczy Tammy Fye)

Olivia Colman (Ostatnia córka)

Penelope Cruz (Matki równoległe)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Aktor pierwszoplanowy:

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - Psie pazury

Andrew Garfield - Tick tick... BOOM

Will Smith - Król Richard: Zwycięska rodzina

Denzel Washington - Tragedia Makbeta

Aktorka drugoplanowa:

Caitríona Balfe - Belfast

Jessie Buckley - The Lost Daughter

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - Power of the Dog

Aunjanue Ellis - King Richard

Aktor drugoplanowy:

Cirián Hines

Troy Kotsur

Jesse Plemmons

JK Simmons

Kodi Smit-McPhee

Reżyseria:

Kenneth Branagh

Ryusuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson

Jane Campion

Steven Spielberg

Scenariusz oryginalny:

Belfast

Nie patrz w górę

Krol Richard

Licorice Pizza

Najgorszy człowiek świata

Scenariusz adaptowany:

CODA

Drive My Car

Diuna

Córka

Psie pazury

Zdjęcia:

Diuna

Zaułek koszmarów

Psie pazury

Tragedia Makbeta

West Side Story

Piosenka:

Be Alive (King Richard: Zwycięska rrdzina)

Dos Oroguitos (Nasze magiczne Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time To Die (Nie pora umierać)

Somehow to Do (Four Good Ddays)

Montaż:

Nie patrz w górę

Diuna

Król Richard

Psie pazury

Tick Tick... Boom!

Efekty specjalne:

Diuna

Free Guy

Nie pora umierać

Shang-Chi i legenda 10 pierścieni

Spider-Man: Bez drogi do domu

Dźwięk:

Belfast

Diuna

Nie czas umierać

Psie pazury

West Side Story

Scenografia:

Diuna

Zaułek koszmarów

Psie pazury

Tragedia Makbeta

West Side Story

Kostiumy:

Cruella

Cyrano

Diuna

Zaułek koszmarów

West Side Story

Charakteryzacja:

Książę w Nowym Jorku 2

Cruella

Diuna

Oczy Tammy Faye

Dom Gucci

Oryginalna ścieżka dźwiękowa:

Nie patrz w górę

Diuna

Encanto

Matki równoległe

Psie pazury

Film dokumentalny:

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Film animowany:

Nasze magiczne Encanto

Flee

Luca

Mitchellowie kontra maszyny

Raya i ostatni smok

Film międzynarodowy:

Drive Myy Car (Japonia)

Flee (Dania)

The Hand of God (Włochy)

Yanna (Buhtan)

Najgorszy człowiek świata (Norwegia)

Krótkometrażowy film aktorski:

Ala Kachuu - Take and run

Sukienka

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Animowany film krótkometrażowy:

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Krótkometrażowy film dokumentalny:

Audible

Lead Me Home

The Queen of Baskestball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca. Gala wręczenia nagród, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.



Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, tegoroczna uroczystość - po trzech latach, kiedy jej formuła bazowała na "osobowościach sław wręczających nagrody" - będzie miała jednego prowadzącego.