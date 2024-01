Powstaje serial "Tatuażysta z Auschwitz" oparty na motywach bestsellerowej powieści Heather Morris pod tym samym tytułem. Grają w nim m.in. Harvey Keitel i Anna Próchniak. Premiera w czerwcu na platformie SkyShowtime. Możemy zobaczyć już pierwsze zdjęcia z serialu.

Sześcioodcinkowy serial oparty jest na prawdziwej historii Laliego i Gity Sokolov, którzy spotkali się podczas II wojny światowej jako więźniowie obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Lale to słowacki Żyd. Po przyjeździe do obozu zostaje wyznaczony do roli tatuażysty, staje się odpowiedzialny za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na przedramiona współwięźniów. Tatuuje numer również Gicie, swojej rodaczce. Rodzi się między nimi wielkie uczucie. Para bezustannie pilnowana jest przez nieprzewidywalnego oficera SS, Baretzkiego. Prawie 60 lat później, Lali spotyka początkującą pisarkę, Heather Morris. Niedawno owdowiały mężczyzna znajduje w sobie odwagę, aby opowiedzieć światu swoją historię.

Rolę Laliego w podeszłym wieku gra znany aktor Harvey Keitel. Mieć Harveya w naszym zespole to było spełnienie marzeń. Stopień zaangażowania i autentyczności z jakim Harvey podszedł do roli Laliego, robił ogromne wrażenie. Ważne dla nas było, żeby zarówno młodego, jak i starszego Laliego zagrali żydowscy aktorzy, dodający tej postaci subtelności, empatii, współczucia i złożoności, których potrzebowaliśmy - mówi Claire Mundell, producentka wykonawcza serialu.

W serialu jako młodego Laliego Sokolova zobaczymy Jonaha Hauer-Kinga, Annę Próchniak jako Gitę Furman, Melanie Lynskey jako początkującą pisarkę Heather Morris, a także Jonasa Naya w roli oficera SS, Stefana Baretzkiego. Ścieżkę dźwiękową serialu stworzył Hans Zimmer, laureat Oscarów za muzykę do filmów "Król lew" i "Diuna".

Premiera serialu w czerwcu.