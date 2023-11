Polska Agencja Prasowa informuje, że ciało Pawła Huellego znaleziono dziś w jego mieszkaniu po godz. 11. Do środka, po wyważeniu drzwi przez strażaków, weszli policjanci, których zaalarmowała zaniepokojona rodzina. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci pisarza przyczyniły się osoby trzecie.

Rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk przekazała, że prokurator odstąpił od czynności na miejscu i podjął decyzję o odstąpieniu od sekcji zwłok.

Autor powieści "Weiser Dawidek"

Swoją twórczość Huelle w większości poświęcił rodzinnemu Gdańskowi. Uznanie czytelników przyniosła mu debiutancka powieść "Weiser Dawidek", wydana w 1987 roku. Tytuł należy do nurtu tzw. prozy małych ojczyzn, która była charakterystyczna dla okresu przełomu. To opowieść o dwunastoletnim żydowskim chłopcu - tytułowym Weiserze - i o jego niewyjaśnionym zniknięciu latem 1957 r. w Gdańsku. Huelle za powieść otrzymał wiele nagród, m.in. w 1988 r. nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Powieść została przełożona na wiele języków, a w 2000 r. Wojciech Marczewski posłużył się tym tekstem do nakręcenia filmu "Weiser", którego akcja nie dzieje się jednak w Gdańsku, ale we Wrocławiu.

Huelle był też autorem książek takich jak: "Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala", "Castorp" i "Ostatnia Wieczerza". Ostatnią pozycję, zbiór opowiadań pt. "Talita" pisarz wydał w 2020 roku.

Paweł Huelle był również współautorem scenariuszów do filmów m.in. "Wróżby kumaka" czy "O dwóch takich, co nic nie ukradli".

Wiele wyróżnień

Za swoją twórczość pisarz został wyróżniony m.in. Paszportem POLITYKI, nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Paweł Huelle jest jednym z pisarzy mojego pokolenia, z którym mocno się utożsamiam - mówiła Polskiej Agencji Prasowej rok temu prof. Anna Nasiłowska, pisarka, poetka i literaturoznawczyni z Instytutu Badań Literackich PAN. Przypomniała, że Huelle wszedł do literatury powszechnego obiegu w 1987 r. powieścią "Weiser Dawidek". To była bardzo ważna powieść, która w pewien sposób zapowiedziała okres przełomu. Zwróciła uwagę na przywracanie pamięci, a także wizji różnorodności doświadczeń, pochodzenia rodzinnego - wyjaśniła.