Film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta została oficjalnie wybrana polskim kandydatem do Oscara. Obraz będzie walczył teraz o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Zdj. ilustracyjne / Mohamed Osama / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

Sześcioosobowa komisja - której przewodniczył Jan A.P. Kaczmarek, laureat Oscara za film "Marzyciel" - wybierała spośród 7 zgłoszonych filmów. Były to "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "Sweat" Magnusa von Horna, "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, "Supernova" Bartosza Kruhlika, "Klecha" Jacka Gwizdały i "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego.



Film Szumowskiej i Englerta opowiada o Żeni, który zatrudnia się jako masażysta przy luksusowym, podmiejskim osiedlu. W niedługim czasie zostaje powiernikiem swoich klientów. W rolach głównych występują m.in. Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza i Weronika Rosati.



Komisja zaznaczyła, że decyzja została podjęta jednogłośnie.



Film "Śniegu już więcej nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta będzie miał premierę podczas konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.



Ostatnim polskim kandydatem do Oscara było "Boże Ciało" Jana Komasy. Film zdobył nominację, podobnie jak rok wcześniej "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, ale ostatecznie przegrał z koreańskim "Parasite". Kilka tygodni temu Komasa otrzymał zaproszenie do dołączenia do grona członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

W 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (obecnie to kategoria "najlepszy film międzynarodowy") zdobyła "Ida" Pawła Pawlikowskiego. To jedyny polski film , któremu udało się osiągnąć taki sukces.

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 r. 9 lutego poznamy tytuły filmów, które znajdą się na tzw. "krótkiej liście", a 15 marca - obrazy nominowane w poszczególnych kategoriach.