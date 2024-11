Nominowany do Grammy zespół OneRepublic ogłosił trasę koncertową „Escape to Europe” 2025. Rozpocznie się ona 18 września 2025 roku w 3Arena w Dublinie. Zespół zagra w 27 arenach w największych miastach Europy, takich jak: Londyn, Paryż, Berlin czy Łódź, kończąc trasę w listopadzie 2025 roku w Lizbonie. Na trasie do grupy dołączy gość specjalny, Ella Henderson, której debiutancki singiel „Ghost” zdobył pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i został współtworzony przez lidera OneRepublic, Ryana Teddera.

Zespół OneRepublic / Shutterstock

Bilety trafią do sprzedaży w piątek 22 listopada o godzinie 10:00 czasu lokalnego, a przedsprzedaż rozpocznie się we wtorek 19 listopada.

Wszystkie daty koncertów oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: www.onerepublic.com/tour/.

4 października 2025 roku OneRepublic zagra w Łodzi / Materiały prasowe

Tego lata OneRepublic wydali swój szósty album studyjny "Artificial Paradise", zawierający wielkie hity takie jak: "RUNAWAY" oraz "I Ain’t Worried", który pojawił się w filmowym hicie "Top Gun: Maverick" i został odtworzony ponad 3 miliardy razy.

Na albumie znalazł się także utwór nagrany we współpracy z Davidem Guettą "I Don’t Wanna Wait", który od premiery miał prawie miliard wyświetleń.

Zespół zadebiutował w 2007 roku

Nominowany do Grammy zespół OneRepublic tworzą wokalista i autor tekstów Ryan Tedder, gitarzyści Zach Filkins i Drew Brown, klawiszowiec Brian Willett, basista i wiolonczelista Brent Kutzle oraz perkusista Eddie Fisher.

Zespół zadebiutował w 2007 roku albumem "Dreaming Out Loud". Na krążku znalazł się przebój "Apologize," który sprzedał się w nakładzie 20 milionów egzemplarzy, pobił rekordy sprzedaży cyfrowej i odtworzeń radiowych na całym świecie oraz zdobył nominację do GRAMMY.

Drugi album grupy, "Waking Up" (2009), przyniósł takie hity jak: "All the Right Moves," "Secrets" i"Good Life." W 2013 roku ukazał się certyfikowany platyną krążek "Native", który zawierał przebój numer 1 "Counting Stars," sprzedany w 41 milionach egzemplarzy. Kolejny album, "Oh My My", ukazał się w 2016 roku.

5 miliardów odtworzeń na Spotify

Do tej pory OneRepublic zgromadziło 5 miliardów odtworzeń na Spotify. Ich płyta z 2021 roku, "Human", zawiera single, które razem osiągnęły ponad 2,5 miliarda globalnych streamów, takie jak: "Someday," "Run," "Somebody To Love," "Wanted," "Didn’t I," "Better Days" i "Rescue Me."

Pod koniec 2023 roku zespół wydał świąteczny utwór "Dear Santa". Wcześniej w tym samym roku ukazały się "Runaway" i "Mirage (for Assassin’s Creed Mirage)", pierwsze nowe utwory od czasu megahitu "I Ain’t Worried", który znalazł się w filmie "Top Gun: Maveric"k. W kwietniu wypuścili przebój "I Don’t Wanna Wait" we współpracy z Davidem Guettą.

Dodatkowo, OneRepublic nagrali utwór "Nobody (from Kaiju No.8)" - końcową piosenkę do ekranizacji popularnej mangi Kaiju No.8. Latem zespół nawiązał współpracę z włoską grupą elektroniczną Meduza i niemiecką artystką Leony, czego owocem była piosenka "Fire" - oficjalny hymn turnieju UEFA Euro2024, którą wykonali podczas ceremonii zamknięcia w Berlinie.

Najnowszy, szósty album studyjny zespołu, "Artificial Paradise", ukazał się w lipcu i zawiera singiel "Sinkor Swim".