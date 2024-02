"Jest to data specjalna. Przez to, że zdarza się tak rzadko, bardziej celebruję te urodziny. Dziś jest to wkraczanie dla mnie w nowy etap, czterdziestoletni, bardzo ciekawy" - tak w rozmowie z RMF FM powiedziała Olga Bołądź. Znana aktorka i reżyser urodziła się 29 lutego.

Olga Bołądź / Foton / PAP Z Olgą Bołądź rozmawiał dziennikarz RMF FM. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olga Bołądź dla RMF FM o swoich urodzinach 29 lutego Dostałam dzisiaj takie piękne, wielkie cyfry - można z tego ułożyć 1040 albo np. 4001, więc skończę wiele lat - śmieje się aktorka, nawiązując do faktu, że dziś obchodzi swoje urodziny po raz 10. w roku przestępnym.



Podkreśliła, że 29 lutego "to data specjalna". Przez to, że zdarza się tak rzadko, bardziej celebruję te urodziny. Dziś to jest wkraczanie dla mnie w nowy etap, czterdziestoletni, bardzo ciekawy - dodała. Od rana świętuję i nikt nie chce uwierzyć, że kończę tyle lat. Może dlatego, że chodzę w czapeczce i skórzanej kurtce. Nie wiem, jak teraz powinien wyglądać czterdziestolatek albo czterdziestolatka. Jak pamięta się z dzieciństwa inżyniera Karwowskiego, to jest trochę inaczej, jak samemu się to przeżywa - powiedziała Olga Bołądź w rozmowie z RMF FM. Kiedy aktorka obchodzi urodziny, gdy luty ma 28 dni? Gdy byłam mała, myślałam, że mam urodziny 28 lutego. Dla dziecka coś, co się dzieje raz na 4 lata, jest po prostu bardzo rzadkie - wspomina. Czułam się w pewien sposób zadziwiona, kiedy pojawiał się ten dzień 29 i nie miałam urodzin 28 lutego - opowiada Olga Bołądź. Aktorka zwróciła się również do wszystkich osób urodzonych w dodatkowym dniu lutego w latach przestępnym. Chciałabym złożyć wszystkim, którzy urodzili się 29 lutego, albo rodzą się dzisiaj najserdeczniejsze życzenia i żeby ta data przynosiła im tylko szczęście - powiedziała. O aktorce Olga Bołądź urodziła się 29 lutego 1984 roku w Toruniu. W 2007 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoła Teatralna w Krakowie (obecnie to Akademia Sztuk Teatralnych). Bołądź ma na swoim koncie role m.in. w serialach "Czas Honoru" i "Chyłka", a także w filmach "Botoks", "Kobiety mafii", "Nad życie" i "Volta". Niesamowita historia małżonków urodzonych 29 lutego W związku z dniem, który zdarza się raz na cztery lata, RMF FM dotarł do niezwykłych małżonków, urodzonych 29 lutego, których połączył Kopiec Kościuszki w Krakowie. Ja powiedziałem do mojej przyszłej małżonki, że jestem wyjątkowo urodzony, bo 29 lutego, a ona powiedziała: Nieprawda, ja jestem z 29 lutego - w takich okolicznościach poznali się Kasia i Adam Homme z województwa pomorskiego. Więcej informacji o ich historii znajdziecie TUTAJ. 29 lutego. Wszystko, co warto wiedzieć o roku przestępnym Kiedy urodzeni 29 lutego świętują w latach nieprzestępnych? Jakie historyczne wydarzenia są związane z tą datą? Ile w Polsce żyje osób, które przyszły na świat 29 lutego (w których województwach jest ich najwięcej, a w których najmniej)? O tym wyjątkowym dniu, który zdarza się raz na cztery lata, więcej informacji znajdziecie TUTAJ. Zobacz również: Dr Igor Bykowski wygrał konkurs na Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

