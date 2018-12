Paul McCartney z koncertem w Krakowie. Nagrodzona m.in na festiwalu w Gdyni "Fuga" w kinach. Festiwal teatralny Boska Komedia z najważniejszymi przedstawieniami sezonu. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Paul McCartney / JIM RUYMEN / PAP/Newscom

Paul McCartney w Krakowie

Do Krakowa Paul McCartney przyjedzie pierwszy raz. Odwiedzanie nowych miejsc to zawsze świetna zabawa! To bardzo ekscytujące doświadczenie, które pomaga zachować świeżość umysłu. Zawsze chciałem zobaczyć Kraków, ponieważ słyszałem o nim wiele wspaniałych rzeczy. Świetnie się bawiliśmy podczas naszej ostatniej podróży do Polski, więc wiemy, że będzie to kolejna wyjątkowa noc dla nas. Nie możemy się doczekać powrotu - Get ready to rock Poland! - mówi artysta.

Koncert to prawie 3 godziny z najlepszymi utworami z ostatnich 50 lat - dziesiątki piosenek z solówkami w wykonaniu Paula oraz niezapomniane kompozycje "Wings" i "The Beatles". Odbędzie się 3 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie.





"Fuga" w kinach

W piątek 7 grudnia do kin wejdzie "Fuga". Film w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej ze scenariuszem Gabrieli Muskały oraz z nią w głównej dotyka problemu "fugi dysocjacyjnej". To zaburzenie wywoływane długotrwałym stresem i uczuciem braku szczęścia. Człowiek poddany tym emocjom może stracić pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość biegunowo odmienną od dotychczasowej.

Gabriela Muskała i Łukasz Simlat na planie "Fugi" / Jakub Kijowski / Materiały prasowe





Alicja, którą gra Muskała, nie pamięta przeszłości, nie wie, kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy - tego co zdarzyło się w przeszłości. Na ostatnim festiwalu w Gdyni film dostał wyróżnienie w kategorii "nagroda za debiut reżyserski lub drugi film" oraz za "najlepsze zdjęcia".

Festiwal Boska Komedia

"Dziwny jest ten świat" to motto łączące spektakle 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie. W programie jest 13 przedstawień konkursowych w sekcji INFERNO, 8 w sekcji PARADISO oraz 5 w PURGATORIO.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 8 do 16 grudnia 2018 roku. A widzowie zobaczą najważniejsze przedstawienia sezonu rekomendowane przez komisję selekcyjną Najbardziej emocjonującą częścią festiwalu jest Inferno, czyli konkurs polski. Najlepsze przedstawienia sezonu walczą o statuetki Boskiego Komedianta w dziewięciu kategoriach: za najlepsze przedstawienie, najlepszy zespół, reżyserię, muzykę, scenografię oraz za najlepsze role kobiece i męskie.



(mn)