"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to pierwszy film z kultowej serii, którego nie wyreżyserował Steven Spielberg. Tę rolę przyjął na siebie James Mangold. Spielberg pozostał producentem filmu podobnie jak drugi z ojców tej serii - George Lucas.

Phoebe Waller-Bridge, James Mangold i Harrison Ford / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Harrison Ford wielokrotnie zapowiadał, że po raz ostatni powrócił do roli słynnego archeologa i poszukiwacza przygód. Większość akcji nowego filmu osadzono w latach 60. XX wieku, ale w początkowej sekwencji filmu cofnięto się do czasów II wojny światowej.

Akcja piątej części przygód Indiany Jonesa związana jest z kosmicznym wyścigiem supermocarstw i faktem, że podwaliny amerykańskiego programu lądowania na Księżycu położyli byli naziści.

Mads Mikkelsen i Harrison Ford na czerwonym dywanie w Cannes / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

W obsadzie filmu oprócz Forda są też m.in. Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann i Toby Jones. Za muzykę kolejny raz odpowiada John Williams.

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" trafi do polskich kin 30 czerwca.

Harrison Ford w czasie sesji zdjęciowej na festiwalu w Cannes / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

O nowej części przygód Indiany Jonesa było głośno już na długo przed premierą - m.in. ze względu na informacje, że odtwórca głównej roli został cyfrowo odmłodzony na potrzeby pojawiających się w filmie retrospekcji.

Nie podobał mi się ten pomysł do czasu, gdy zobaczyłem, jak to rozwiązano. Zrobiono to inaczej niż w filmach, które widziałem - tłumaczył Harrison Ford w wywiadzie dla branżowego pisma "The Hollywood Reporter" . Oni mają każdą klatkę filmu - wywołaną czy nie - z 40 lat mojej pracy dla Lucasfilm przy różnych projektach. Gram scenę, a oni z pomocą sztucznej inteligencji przeszukują archiwa, by znaleźć mnie w takim samym ustawieniu i oświetleniu. To jest niesamowite, działa i to moja twarz - podkreślał aktor.