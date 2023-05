Uroczystą premierą filmu „Jeanne du Barry”, o kochance króla Francji Ludwika XV, zacznie się wieczorem 76. festiwal filmowy w Cannes. Ulubienicę króla gra Maiwenn, która jest też reżyserką filmu, a Johnny Depp wciela się w postać Ludwika XV. Nie wszystkim wybór tego filmu na otwarcie przypadł do gustu.

Plakat z Cathrine Denevue, który promuje 76. festiwal filmowy w Cannes / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Film "Jeanne du Barry" w polskich kinach będzie miał tytuł "Kochanica króla". To opowieść o Jeanne Vaubernier, młodej kobiecie, która wykorzystuje swoją inteligencję i wdzięk, by wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Jeanne staje się ulubienicą króla Ludwika XV, który nie jest jednak świadomy jej statusu kurtyzany. Zakochują się w sobie do szaleństwa. Jeanne przenosi się do Wersalu, co wywołuje oburzenie dworu.

Pojawiły się głosy, że wybór tego filmu jako otwierającego tegoroczne Cannes nie jest dobrym pomysłem. Johnny Depp wraca do show-biznesu po tym, jak wygrał w sądzie ze swoją byłą już żoną Amber Heard. W trakcie procesu opinia publiczna poznała wiele szczegółów, które świadczyły o przemocowym związku tej pary. Nie uważam, by wybór tego filmu na otwarcie był kontrowersyjny. (...) Nie wiem, jaki wizerunek ma Johnny Depp w USA. Jedyne, czym kieruję się w moich wyborach, jest niezależność i wolność w myśleniu, mówieniu oraz działanie zgodne z prawem - mówi szef canneńskiego festiwalu Thierry Fremaux. A poza tym to nie Johnny Depp jest bohaterem tego filmu - dodaje Fremaux cytowany przez "Variety".

Pałac Festiwalowy w Cannes / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

Na gali otwarcia aktor Michael Douglas odbierze Honorową Złota Palmę. Po ponad 50 latach w branży możliwość powrotu do Cannes to dla mnie zaszczyt - mówi aktor. Na stronie festiwalu do dziś włącznie można bezpłatnie oglądać film dokumentalny o tym znanym aktorze. "Michael Douglas, The Prodigal Son" to opowieść o pracy, karierze i o byciu synem ikony kina, czyli Kirka Douglasa.

Organizatorzy festiwalu w Cannes podkreślają, że Douglas to nie tylko doskonały aktor, ale też osoba mocno zaangażowana społecznie. Został uhonorowany tytułem Posłańca Pokoju ONZ, angażuje się w inicjatywy na rzecz rozbrojenia nuklearnego na świecie czy kontroli dostępu do broni palnej w USA. Michael Douglas 17 maja porozmawia z festiwalową publicznością. Rendez-Vous to coroczne spotkania z artystami kina. W tym roku będą trzy - z Michaelem Douglasem, Pedro Almodovarem oraz z Jane Fondą.

/ Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

W Konkursie Głównym o Złotą Palmę walczyć będzie 21 filmów. Poza konkursem odbędzie się światowa premiera nowego Indiany Jonesa "Artefakt przeznaczenia" z Harrisonem Fordem. To jego ostatni, jak zapowiada 80-letni aktor, występ w roli słynnego archeologa. Również poza konkursem w Cannes odbędzie się uroczysta premiera "Killers of the Flower Moon" w reżyserii Martina Scorsese. Scenariusz produkcji powstał w oparciu o książkę Davida Granna, która opisuje makabryczne mordy, do jakich doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Światowa premiera w Cannes 20 maja. Scorsese skompletował fantastyczną obsadę - to m.in. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons i Brendan Fraser.

Cannes / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

Również Quentin Tarantino będzie gościem specjalnym tegorocznego festiwalu. Niemal 30 lat po Złotej Palmie za "Pulp Fiction" wróci do Cannes i poprowadzi specjalny pokaz zaplanowany 25 maja. To będzie hołd dla kina lat 70. i dla jednej sekcji canneńskiego festiwalu, czyli "Directors’ Fortnight". Miejmy nadzieję, że Tarantino zdradzi w Cannes szczegóły swojego dziesiątego w karierze filmu pełnometrażowego. Akcja "The Movie Critic" będzie rozgrywać się w Los Angeles pod koniec lat 70.

Pałac Festiwalowy w Cannes / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

Nad czerwonymi schodami w Pałacu Festiwalowym w Cannes co roku oglądać można gigantyczny plakat, który promuje daną edycję festiwalu. W tym roku jest to biało-czarne zdjęcie prawdziwej ikony francuskiego kina Catherine Deneuve. Kadr z melodramatu "Zawirowania serca" w reżyserii Alaina Cavaliera pokazuje uśmiechniętą damę kina na tle morza. Film nakręcono w 1968 roku, a część zdjęć powstała w pobliskim Saint-Tropez.

76. festiwal filmowy w Cannes potrwa od 16 do 27 maja.