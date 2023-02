W wieku 84 lat zmarła hollywoodzka aktorka Stella Stevens. U boku Elvisa Presleya zagrała w 1962 r. w filmie "Girls! Girls! Girls!".

Syn aktorki przekazał redakcji "Hollywood Reporter", że jego matka od dłuższego czasu cierpiała na chorobę Alzheimera i przebywała w hospicjum.

Urodzona w 1938 r. jako Estelle Eggleston, na dużym ekranie Stella Stevens zadebiutowała w 1959 r. w filmie muzycznym "Say One for Me", gdzie zagrała razem z Bingiem Crosbym. Za tę pierwszą rolę otrzymała w 1960 r. nagrodę Złotego Globu za najbardziej obiecujący debiut.