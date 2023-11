Nie żyje Matan Meir - producent wykonawczy "Faudy", jednego z hitowych seriali Netflixa. Filmowiec stracił życie podczas walk z terrorystami z Hamasu w Strefie Gazy. Miał 38 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Matan Meir był producentem wykonawczym udostępnionego na platformie Netflix serialu "Fauda". 38-letni filmowiec był również rezerwistą Sił Obronnych Izraela (IDF).

Jak wielu innych Izraelczyków, po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października został powołany do armii.

38-latek uczestniczył w walkach na terenie Strefy Gazy. Zginął prawdopodobnie wraz z trzema innymi żołnierzami 11 listopada w wybuchu w jednym z tuneli, który był zaminowany.

Portal The Times of Israel podał, że do eksplozji doszło w pobliżu meczetu w rejonie miasta Bajt Hanun.

Śmierć filmowca potwierdzono na oficjalnym koncie serialu "Fauda" na X (dawniej Twitter).

"Jesteśmy zdruzgotani informacją, że jeden z członków naszej serialowej rodziny, Matan Meir, poległ w boju w Gazie. Matan był kluczowym członkiem ekipy. Zespół oraz obsada są załamani tą tragiczną stratą. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom Matana. Niech jego dusza spoczywa w pokoju" - czytamy we wpisie.