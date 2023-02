W środę w Los Angeles zmarł w wieku 94 lat kompozytor, pianista, aranżer i producent, zdobywca Oscarów i Grammy Burt Bacharach. Znany był m.in. jako twórca muzyki do filmów.

Burt Bacharach (1928-2023) / HANNAH MCKAY / PAP/EPA

"Jako zagorzały romantyk, którego dojrzały styl można określić jako wagnerowską muzykę salonową, Bacharach łączył chromatyczne harmonie i długie, kanciaste melodie muzyki symfonicznej z końca XIX wieku z nowoczesną, energiczną orkiestracją popową, a następnie ubarwiał powstałą mieszankę rytmicznym staccato" - charakteryzuje muzykę Bacharacha "New York Times".

52 z piosenek kompozytora, który był czterokrotnie żonaty, trafiło na listę przebojów Top40. Do największych hitów należały m.in. “Baby, It's You", "The Look of Love", "Raindrops Keep Falling on My Head" oraz “The Best That You Can Do".

Bacharach znany był też jako twórca piosenek i muzyki do filmów. Jego kompozycje znalazły się m.in. w "Nie przysyłaj mi kwiatów", "Co słychać koteczku", "Casino Royale", "Artur" i "Nocna zmiana".

Jako aktor wystąpił m.in. w serii komedii o przygodach Austina Powersa, w tym "Austin Powers: International Man of Mystery".

Za swoje kompozycje trzykrotnie zdobył Oscara i sześciokrotnie nagrodę Grammy.

Piosenki Bacharacha wykonywało wielu popularnych artystów, a wśród nich Neil Diamond, Aretha Franklin, Tom Jones, Wes Montgomery, Dusty Springfield, Bobby Winton czy Dionne Warwick.