Szewach Weiss w 2020 roku w Porannej rozmowie w RMF FM

Szewach Weiss był w styczniu 2020 roku gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek pytał go wówczas m.in. o politykę historyczną Władimira Putina, a także o tzw. ustawę 447.

Do polityki Władimira Putina, jak do każdej polityki, potrzebna jest historia - mówił wówczas w RMF FM były ambasador Izraela w Polsce. Pytany o to, dlaczego Putin atakuje Polskę, Weiss stwierdził, że prezydent Rosji "ma sprawy imperialne, on odnawia imperium rosyjskie" i potrzebne mu jest "każde narzędzie".

