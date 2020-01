Artysta z Nowego Jorku zaśpiewa podczas koncertu Orcheston w ICE Kraków już 18 marca. Tego wieczoru usłyszmy muzykę elektroniczną w aranżacjach Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Gromeego. Wśród gości specjalnych obok Nicka Sincklera zobaczymy na scenie również: Beatę Kozidrak, Edytę Górniak oraz Reni Jusis.

Nick Sinckler / Materiały prasowe

Nick Sinckler dołącza do składu gości specjalnych, którzy wystąpią podczas Orchestonu. Projekt, tworzony przez Gromeego i Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, jest wyjątkową propozycją dla miłośników muzyki. Połączenie dwóch skrajnych gatunków - elektroniki i dźwięków symfonicznych, dało zaskakujący efekt, a pochlebne opinie przyciągają coraz więcej fanów.

Nick zaśpiewa piosenkę z repertuaru Modjo - jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii elektroniki.

Muzyczna przygoda czarnoskórego piosenkarza, mieszkającego w Polsce, rozpoczęła się w Nowym Jorku, gdzie miał okazję współpracować ze znakomitymi muzykami reprezentującymi gatunek soul & r’n’b. Wśród nich znalazły się takie osobowości jak: Ari Gold czy Paradise. Polskiej publiczności dał się poznać uczestnicząc w znanym, telewizyjnym programie "Fabryka Gwiazd", gdzie dotarł do finału. Tuż po programie, Nick wydał singiel "Feel This Love". Jego głos słyszymy też w intro znanego programu muzycznego "The Voice of Poland". Nick tworzy muzykę oraz współuczestniczy w wielu artystycznych projektach, współpracując z polskimi muzykami, m.in.: Kayah, Natalią Kukulską, T-Love, Wet Fingers, DJ Inox, MacLaro. W kwietniu 2018 roku odbyła się premiera nowego albumu Nicka o nazwie "11x11". Krążek jest w całości w języku polskim, a gościnnie wystąpiła na nim m.in. Natalia Kukulska. Od 2017 roku wokalista jest jurorem w muzycznym programie telewizji Polsat "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Już za kilka tygodni, w Sali Audytoryjnej ICE Kraków wybrzmi historia muzyki elektronicznej w symfonicznej wersji. Po sukcesie pierwszej edycji i wyprzedanych biletach, publiczność kolejny raz będzie mogła usłyszeć hity takich twórców jak Avicii, Vangelis, Donna Summer, Depeche Mode, Daft Punk czy Armin Van Buuren na żywo. Wśród wokalistów, którzy zaprezentują swoje aranżacje, będą divy polskiej sceny muzycznej: Edyta Górniak i Beata Kozidrak. Nie zabraknie również królowej polskiej muzyki elektronicznej - Reni Jusis i energetycznej bomby Nicka Sincklera, którego amerykański feeling porywa każdą publiczność!

Bilety na to wydarzenie można nabyć na stronie www.prestigemjm.com. Na koncert 18 marca w ICE Kraków zapraszają agencja Prestige MJM oraz BUKOVINA Resort.