Musical z przebojami Britney Spears 22 czerwca 2023 roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu. Znajdą się w nim takie przeboje jak "Oops I Did It Again", "Lucky" czy "Toxic". Widowisko w Marquis Theatre będzie grane pod tytułem "Once Upon a One More Time".

Amerykańska piosenkarka Britney Spears / NINA PROMMER / PAP/EPA Bohaterkami tego musicalu, który inspirowany jest twórczością Britney Spears, są znane postacie z bajek. Wśród nich są Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Mała Syrenka, które uświadamiają sobie, że ich życie nie jest tak szczęśliwe, jak im się wydawało. Pojawią się w tym spektaklu wątki feministyczne. Musical powstaje reżyserii Keone i Mari Madridów, a casting do widowiska jeszcze się nie zaczął. Britney Spears nie jest zaangażowana w realizację projektu, ale przyjęła ten pomysł z radością. Jestem bardzo podekscytowana tym, że mam musical z moimi piosenkami. Zwłaszcza taki, który rozgrywa się w magicznym świecie pełnym postaci, z którymi dorastałam, które uwielbiam - mówi piosenkarka serwisowi teatralnemu Playbill. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 grudnia. Premiera sztuki odbędzie się 22 czerwca w Marquis Theatre na Broadwayu. A spektakle przedpremierowe można będzie oglądać od 13 maja. O ile musical przypadł gwieździe pop do gustu, o tyle Britney Spears potępiła pomysł nakręcenia filmu o jej życiu. "Jeszcze nie umarłam!" - skomentowała na Instagramie wokalistka. O artystce mówi się ostatnio głównie w kontekście jej zwycięskiej walki o uwolnienie się spod kurateli ojca. Podczas sądowej batalii na jaw wyszły szokujące szczegóły na temat toksycznej relacji artystki z członkami rodziny. Britney Spears wielokrotnie oskarżała publicznie bliskich, a zwłaszcza ojca, o psychiczne znęcanie się nad nią, zmuszanie do przyjmowania leków, nieustanną kontrolę oraz bezwstydne trwonienie jej majątku. Wielu filmowców chciałoby opowiedzieć tę historię, ale Spears się nie zgadza. Na platformie Netflix od 2021 roku można oglądać film dokumentalny poświęcony wokalistce. W "Britney kontra Spears" pojawiają się niepublikowane wcześniej materiały. Poznajemy losy piosenkarki od jej debiutu w "Klubie Myszki Miki", przez statusu księżniczki popu, po wyczerpującą psychicznie walkę o uwolnienie się spod nadzoru własnego ojca. Zobacz również: "Rzeczywistości" Malczewskiego pójdzie pod młotek. Aukcja będzie warunkowa

"Kobieta na dachu" i 23. Festiwal Filmu Niemego. Nowy tydzień w kulturze

Uczta nad Ucztami. sanah ogłasza trasę stadionową!

Wyjątkowe zdjęcie Marilyn Monroe wylicytowane za rekordową sumę Opracowanie: Joanna Potocka