Po ciężkiej chorobie zmarł Marian Hilla - muzyk i menedżer zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Miał 52 lata. Przez wiele lat był związany z Radiem RMF FM.

Marian Hilla był jednym z założycieli zespołu, który początkowo składał się z dziennikarzy największych stacji radiowych - RMF FM i Radia Zet.

Hilla ukończył Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie oboju, ale w zespole grał na saksofonie.

Prowadzeni przez Mariana Hillę Poparzeni Kawą Trzy zostali uhonorowani nagrodą dziennikarzy na festiwalu TOP Trendy w 2011 roku. Zwyciężyli też w ogólnopolskim konkursie "Przebojem na antenę".

Marian Hilla był przez wiele lat związany z radiem RMF FM. Nie można tego zrozumieć, i zaakceptować to nie powinno tak wyglądać... Za wcześnie, za szybko, za dużo jeszcze pięknych chwil do przeżycia. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Mariana, przed głowę przeleciały mi jego obrazy. Tylko radosny, tylko z ogromnym uśmiechem na twarzy, tylko w dobrym nastroju. Takiego go poznałem w radiu i takiego zapamiętam. Człowieka radosnego, życzliwego o wspaniałym ogromnym sercu - tak Mariana Hillę wspomina Dariusz Woźniak - dyrektor handlowy działu sprzedaży Grupy RMF. Odszedł piękny, kolorowy ptak. Marian, liczę na spotkanie tam gdzieś - Ty na scenie, a my tuż pod nią, przy dźwiękach Twojej muzyki. Do zobaczenia - dodaje.