HBO poinformowało o swoich planach nakręcenie kolejnego, siódmego już sezonu kultowego serialu "Sex and the City", znanego polskim widzom jako "Seks w wielkim mieście". Udział w projekcie potwierdziły trzy aktorki. Na planie filmowym zabraknie Kim Cattrall, grającej postać Samanthy Jones.

Na zdjęciu gwiazdy serialu „Seks w wielkim mieście”: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall i Cynthia Nixon / Daniel Deme / PAP/EPA

Nowa seria ma mieć tytuł "And just like that ...". Oczywiście akcja będzie się toczył wokół przyjaciółek: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristin Davis), które dziś mają po 50 lat. W nowej serii zabraknie jednak Samanthy Jones, granej przez brytyjską aktorkę Kim Cattrall.

Daty premiery serialu nie podano, ale pierwszy klaps na planie filmowym planowany jest w Nowym Jorku wiosną tego roku. Ma powstać 10 odcinków siódmego już sezonu.

Instagram Wideo

Michael Patrick King, który za reżyserię serialu zdobył nagrodę Emmy, będzie producentem nowej serii.

Kultowy serial "Sex and the City" powstał na bazie książki z 1997 roku autorstwa Candace Bushnell. Pierwsze odcinki "Seksu w wielkim mieście" HBO wyemitowało w 1998 roku i tak aż do 2004. Potem jeszcze w 2008 i 2010 powstały dwie kontynuacje na dużym ekranie.