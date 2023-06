Głośną wystawę pt. „Przed burzą” będzie można przez cale lato zwiedzać w Paryżu. Prezentowana jest część prywatnej kolekcji dzieł sztuki znanego francuskiego miliardera Francois Pinaulta, który jest mężem hollywoodzkiej gwiazdy Salmy Hayek oraz właścicielem tak sławnych domów mody jak Yves Saint Laurent, Gucci i Balenciaga.

Wystawa "Przed Burzą" / Marek Gładysz / RMF FM

Na wystawie pt. "Przed burzą" w byłej zabytkowej siedzibie paryskiej giełdy rolnej zobaczyć można dzieła znanych artystów, takich jak polska rzeźbiarka Alina Szapocznikow, które - według współpracowników francuskiego miliardera - związane są m.in. ze zmianami klimatycznymi i potencjalnym schyłkiem naszej cywilizacji.

Prezentowane są m.in. dzieła Cy'a Twombly'ego, Benoit Pierona, Judy Chicago i Roberta Gobera.

To właśnie dla mnie wielka sztuka. Dzieła, które zmuszają do refleksji, robią na zwiedzających duże wrażenie, są tajemnicze i zabierają nas w podróż do innego świata. Ta kolekcja jest fantastyczna, bo dzieła są bardzo różnorodne - tłumaczy korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi 29-letni paryżanin Gregoire.