Aktorka i modelka Kelly Preston nie żyje. Zmarła 12 lipca. Od dwóch lat zmagała się z rakiem piersi. "Jej miłość nigdy nie przeminie" – napisał na Instagramie pogrążony w żałobie mąż, John Travolta.

Kelly Preston z mężem Johnem Travoltą w Cannes w 2018 roku / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Kelly Preston od dwóch lat chorowała na raka piersi - ujawnił w rozmowie z magazynem "People" członek rodziny.

Wolała nie mówić o swoje chorobie, podjęła leczenie wspierana przez najbliższych przyjaciół i rodzinę. Była światłem, piękna, pełna miłości dusza - powiedział krewny aktorki.

Mąż zmarłej John Travolta podziękował we wpisie na Instragramie lekarzom i pielęgniarkom opiekującym się jego żoną.

"Miłość Kelly i jej życie pozostanie z nami. Muszę teraz poświęcić czas dzieciom, które straciły swoją matkę, więc wybaczcie, jeśli nie dam o sobie znać przez jakiś czas" - napisał.

Kelly Preston zmarła w wieku 57 lat. Ona i John Travolta spędzili ze sobą ponad 30 lat. Ślub wzięli w 1991 roku.

Aktorka osierociła 20-letnią córkę Ellę oraz 9-letniego Benjamina. W 2009 roku podczas rodzinnych wakacji na Bahama z powodu ataku epilepsji zmarł 16-letni syn pary, Jett.

Kelly Preston - kim była





Kelly Preston urodziła się na Hawajach jako Kelly Kamalelehua Smith, zmieniła nazwisko, zanim dostała pierwszą rolę filmową w komedii "Figiel" (Mischief) z 1985 r. Następnie pojawiła się w innej komedii dla nastolatków "Tajemniczy wielbiciel" (Secret Admirer).

W kolejnych latach Preston zagrała również w filmie science fiction "Kosmiczny obóz" (SpaceCamp) czy komedii "Bliźniacy" (Twins) z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dannym DeVito.

W obyczajowym "Jerry Maguire" o bogatym i wpływowym agencie sportowym, który traci wszystko, grała narzeczoną odtwórcy głównej roli Toma Cruise'a. Następnie u boku Kevina Costnera wystąpiła w "Grze o miłość" (For Love of the Game).

Ostatnio w 2018 r. wystąpiła w filmie "Gotti", w kórym zagrała Victorię, żonę bossa mafii Johna Gottiego, w którego wcielił się Travolta, znany z takich filmów, jak "Gorączka sobotniej nocy", "Grease" czy "Pulp Fiction".

Preston i Travolta poznali się w 1988 roku na planie filmu "Eksperci".