W wieku 28 lat zmarł Joey Morgan. Aktor był znany z udziału w filmach takich, jak "Łowcy zombie", "Flower", czy "Compadres”. Informację o jego śmierci przekazał portalowi "The Hollywood Reporter" rzecznik artysty.

Joey Morgan / Shutterstock

Joey Morgan zmarł w niedzielę rano. Nie podano na razie przyczyny śmierci. "Wszyscy, którzy go kochaliśmy, jesteśmy zdruzgotani i w szoku. Będzie nam go bardzo brakowało. Mamy nadzieję, że wszyscy zrozumieją jak bardzo bolesne jest to dla tych, którzy go kochali i uszanują granice ich prywatności, aby mogli go opłakiwać" - przekazał w komunikacie rzecznik aktora.

Popularność Joey Morgan zyskał dzięki swojemu debiutowi aktorskiemu w 2015 roku w filmie "Łowcy zombie" Christophera Landona. Aktor grał w produkcji jedną z głównych ról.

Wideo youtube

Po premierze czarnej komedii "Flower" w 2017 roku Joey Morgan przez portal Indie Wire został okrzyknięty jednym z największych aktorskich talentów. Zoey Deutch, która w filmie zagrała główną rolę, opublikowała w mediach społecznościowych specjalny wpis upamiętniający aktora.

"Spoczywaj w pokoju Joey. Był miłą, utalentowaną, wyjątkową osobą. Kochamy Cię" - napisała.

Instagram Post

"Joey Morgan pojawił się w moim życiu dziewięć lat temu, kiedy pracowałem nad 'Łowcami zombie'. Był cichy, zabawny, mądry i rozważny. A przed kamerą był hipnotyzujący. Dzisiejsza wiadomość o jego śmierci jest bardzo bolesna. To dla mnie zaszczyt, że mogłem go poznać" - napisał z kolei na Twitterze Christopher Landon, reżyser "Łowców zombie".