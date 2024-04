"Gladiator II". Kto znalazł się w obsadzie?

Rzymskiego generała, który potem został gladiatorem, nie zobaczymy w drugiej części filmu, którego reżyserem - podobnie jak w przypadku pierwszej części - jest Ridley Scott. Nie oznacza to jednak, że w kontynuacji nie pojawią się postaci z pierwszej części filmu. Jego głównym bohaterem jest dorosły już Lucjusz, grany przez Paula Mescala ("Aftersun"). W pierwszej części w tę rolę wcielił się Spencer Treat Clark. Lucjusz to syn Lucilli, w którą to rolę ponownie wcieli się Connie Nielsen ("Adwokat diabła").

Swoją rolę z pierwszej części powtórzy też Derek Jacobi ("Ja, Klaudiusz"). W pozostałych rolach w filmie "Gladiator II" występują Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Denzel Washington ("Dzień próby") oraz Joseph Quinn ("Stranger Things").

Znaczenie CinemaConu

Producent filmu, studio Paramount Pictures, zaprezentuje podczas CinemaConu pierwsze fragmenty przygotowywanego dzieła, którego produkcja opóźniła się z powodu pandemii Covid-19. Każdego roku w Las Vegas pojawiają się na tym wydarzeniu wszyscy najważniejsi gracze branży kinowej, by oglądać fragmenty najbardziej oczekiwanych filmów przyszłych miesięcy. Zwykle zostają tam zaprezentowane po raz pierwszy, a z racji charakteru wydarzenia, fragmenty te nie trafiają potem do widzów przez przynajmniej kilka następnych tygodni.