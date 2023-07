Brytyjska policja potwierdza, że ciało Sinead O'Connor zostało znalezione w środę przed południem w jej domu w Londynie. Przyczyny zgonu irlandzkiej piosenkarki nie zostały ujawnione, ale służby podały, że okoliczności jej śmierci nie są traktowane jako podejrzane.

Sinead O'Connor na zdjęciu z 2013 roku / ROBBERT STROY / PAP/EPA

Irlandzka piosenkarka i aktywistka Sinead O'Connor, znana na całym świecie z piosenki "Nothing Compares 2 U", zmarła w wieku 56 lat w swoim domu w Londynie.

"Policja została wezwana w środę 26 lipca o godz. 11.18 w związku z otrzymaną informacją o niereagującej na bodźce kobiecie pod adresem mieszkalnym w obszarze SE24 (kod pocztowy w południowo-wschodnim Londynie - red.). Funkcjonariusze przybyli na miejsce. 56-letnia kobieta została uznana za zmarłą na miejscu zdarzenia" - brzmi oświadczenie londyńskiej policji.

Nie ujawnia ona przyczyn zgonu piosenkarki, informując, że akta sprawy zostaną przekazane koronerowi.

Londyńska policja metropolitalna przekazała ponadto, że okoliczności śmierci Sinead O'Connor nie są traktowane jako podejrzane.

Dwa tygodnie temu piosenkarka poinformowała fanów, że niedawno przeprowadziła się z powrotem do Londynu po 23 latach nieobecności i jest "bardzo szczęśliwa, że jest w domu". Przekazała też, że kończy pracę nad albumem, który zostanie wydany na początku przyszłego roku i planuje rozpocząć światową trasę koncertową, obejmującą Australię, Nową Zelandię, Europę i Stany Zjednoczone.

Artystka zyskała światową sławę dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", która znalazła się na jej wydanej w 1990 roku drugiej płycie "I Do Not Want What I Haven't Got".

Wideo youtube

Znana była także z bezkompromisowo wyrażanych poglądów na tematy społeczno-polityczne, w tym na kwestie religijne. Skandal wywołał występ O'Connor w programie "Saturday Night Live" w 1992 r. Po wykonaniu piosenki "War" Boba Marleya podarła zdjęcie papieża Jana Pawła II. Zaprotestowała w ten sposób przeciwko ukrywaniu i tuszowaniu przez Kościół katolicki przypadków pedofilii wśród księży.

Wideo youtube

Na początku września 2017 r. artystka podała do publicznej wiadomości informację o zmianie imienia i nazwiska na Magda Davitt. Z kolei pod koniec października 2018 r. poinformowała o konwersji na islam i zmianie imienia na Shuhada.

W 2021 r. wydana została autobiograficzna książka O’Connor - "Wspomnienia". Artystka odniosła się w niej m.in. do swojej trudnej przeszłości i przemocy, jakiej doświadczyła ze strony matki. Nie ukrywała też swoich zmagań z kryzysami psychicznymi.

"Jako artystka mam przede wszystkim nadzieję, że kogoś zainspiruję do bycia naprawdę sobą - wydaje mi się, że moja publiczność składa się z ludzi, którzy doświadczają z tego powodu przykrości. Nie jest lekko być autentycznym. Być może moi słuchacze nie zdają sobie sprawy, że to dzięki nim staję się tą osobą, którą rzeczywiście jestem. Na scenie zawsze mogę być prawdziwa" - pisała w przedmowie do książki.

Sinéad O’Connor była matką czwórki dzieci. Na początku 2022 r. 17-letni syn piosenkarki został znaleziony martwy.