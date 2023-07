Nie żyje Sinéad O’Connor - irlandzka wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Informację o jej śmierci podał "Irish Times". Artystka miała 56 lat.

Sinéad O’Connor na zdj. z 2020 r. / Borna Filic/PIXSELL / PAP/EPA

"Irish Times" nie podaje żadnych bliższych informacji dotyczących okoliczności śmierci artystki.

W lipcu artystka poinformowała w mediach społecznościowych, że po 23 latach wróciła do Londynu. Pisała też o końcowym etapie prac nad nowym albumem i trasie koncertowej, którą chciała rozpocząć pod koniec 2024 r.



Największą popularność przyniosła O’Connor piosenka "Nothing Compares 2 U". Był to cover piosenki napisanej przez Prince'a.

Wideo youtube

Skandal wywołał występ O'Connor w programie "Saturday Night Live" w 1992 r. Po wykonaniu piosenki "War" Boba Marleya podarła zdjęcie papieża Jana Pawła II. Zaprotestowała w ten sposób przeciwko ukrywaniu i tuszowaniu przez Kościół katolicki przypadków pedofilii wśród księży.

Sinéad O’Connor na koncercie w Gdyni w 2008 r. / Adam Warżawa / PAP

Na początku września 2017 artystka podała do publicznej wiadomości informację o zmianie imienia i nazwiska na Magda Davitt. Z kolei pod koniec października 2018 poinformowała o konwersji na islam i zmianie imienia na Shuhada.

W 2021 r. premierę miała autobiograficzna książka O’Connor - "Wspomnienia". Artystka odniosła się w niej m.in. do swojej trudnej przeszłości i przemocy, jakiej doświadczyła ze strony matki. Nie ukrywała też swoich zmagań z kryzysami psychicznymi. "Jako artystka mam przede wszystkim nadzieję, że kogoś zainspiruję do bycia naprawdę sobą - wydaje mi się, że moja publiczność składa się z ludzi, którzy doświadczają z tego powodu przykrości. Nie jest lekko być autentycznym. Być może moi słuchacze nie zdają sobie sprawy, że to dzięki nim staję się tą osobą, którą rzeczywiście jestem. Na scenie zawsze mogę być prawdziwa" - pisała w przedmowie do książki.

Na początku 2022 r. 17-letni syn piosenkarki został znaleziony martwy.