Filmowa historia to opowieść o nagraniu albumu "Nebraska" Springsteena, który ukazał się w 1982 roku. Płyta uważana jest za kamień milowy w twórczości artysty i źródło inspiracji dla wielu muzyków i artystów.

To pełna pokory, ale też niesamowicie ekscytująca podróż - mówi o początku zdjęć reżyser cytowany przez portal "Variety". "Nebraska" Bruce’a Springsteena mocno ukształtowała moją artystyczną wizję. Surowy, nieskazitelny portret życiowych prób i uporu, głęboko do mnie przemawia. Przenosząc na ekran fascynującą opowieść Warrena Zanesa o życiu Bruce’a Springsteena, mam nadzieję, że zrobię to z autentycznością i uhonoruję dziedzictwo Bruce’a - dodaje Scott Cooper.

Zdjęcia do filmu powstają w New Jersey i Nowym Jorku, czyli w rodzinnych stronach Springsteena. Ekipa pracować będzie również w Los Angeles. W pozostałych rolach występują Stephen Graham w roli ojca Springsteena, Paula Walter Hauser jako specjalista od gitar Mike Batlan oraz Odessa Young, która według niepotwierdzonych informacji ma zagrać ukochaną artysty.

Prace przy filmie "Deliver Me From Nowhere" trwają, a produkcja ma trafić do kin w przyszłym roku.