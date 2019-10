W Londynie odbyła się światowa premiera filmu "Kłamstwo doskonałe". Na czerwonym dywanie pojawili się wybitni aktorzy, ikony kina, grający główne role Ian McKellen i Hellen Mirren.

"Kłamstwo doskonałe" to historia zawodowego oszusta, który uwodzi kobiety przez internet. Poznaje bogatą wdowę, która wpuszcza kłamcę do swojego życia. I wtedy pojawia się między nimi uczucie, a to wszystko komplikuje.

I dzięki tym emocjom wciągamy mocno widza w naszą historię. Myślę, że tak to działa - mówił na światowej premierze Ian McKellen.

Reżyserem filmu jest Bill Condon. W 2017 roku dla wytwórni Disneya przygotował aktorską wersję "Pięknej i bestii", w której zagrali Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans czy Kevin Kline.

Reżyser, jak donosi "Hollywood Reporter", przygotowuje też dla tego studia nową wersję "Opowieści wigilijnej". Na razie pokazuje widzom dramat "Kłamstwo doskonałe". Do polskich kin ten film trafi 31 stycznia 2020 roku.