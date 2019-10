Polskie siatkarki powalczą o awans na igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 w Holandii. Będzie to ostatnia szansa na wywalczenie biletu do Japonii. Zawodniczki Jacka Nawrockiego czeka trudne zadanie, bo w Apeldoorn zagrają z rywalkami światowej klasy.

Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą udany sezon / CEV /

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła gospodarzy kontynentalnych turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet rozegra swoje mecze w Apeldoorn - to ostatnio szczęśliwe miejsce dla naszej siatkówki. Siatkarze naszej kadry wygrali tam spotkanie 1/8 finału z Hiszpanią, a później ćwierćfinał z Niemcami. Być może to dobry zwiastun dla naszych pań.

Igrzyska w Tokio: Awansuje tylko jedna drużyna

Podopieczne Jacka Nawrockiego w Holandii nie będą miały jednak łatwego zadania. Ich rywalkami w styczniowym turnieju będą m.in. Turczynki - czyli aktualne wicemistrzynie Europy, które wyeliminowały nas z półfinału europejskiego czempionatu, Belgijki i Holenderki. O awans powalczą też Niemki, Azerki, Bułgarki i Chorwatki.

W styczniu odbędzie się pięć kontynentalnych turniejów kwalifikacyjnych. Z każdego z nich awans wywalczy jego zwycięzca. W Tokio zobaczymy 12 ekip. Siedem zespołów już wywalczyło awans. To: Japonki, Serbki, Chinki, Amerykanki, Brazylijki, Rosjanki i Włoszki.

Udany sezon polskich siatkarek

Żeńska reprezentacja Polski w siatkówce ma za sobą udany sezon. "Biało-czerwone" rozpoczęły grę na międzynarodowej arenie w 2019 roku od wygrania prestiżowego turnieju towarzyskiej Montreaux Masters - to pierwszy taki sukces w historii.

Polki mogą być również zadowolone z wyników osiągniętych w tegorocznej Lidze Narodów. Choć niewiele osób się spodziewało, Malwina Smarzek-Godek i jej koleżanki awansowały do finałowej fazy tego turnieju.

Zwieńczeniem sezonu były mistrzostwa Europy. "Biało-czerwone" doskonale prezentowały się w spotkaniach rozgrywanych w Łodzi. Wywalczyły awans do półfinału, który był rozgrywany w Turcji. Niestety, ostatecznie zawodniczki Jacka Nawrockiego zakończyły turniej na 4. miejscu.

Nasza reprezentacja miała już jedną szansę na zdobycie kwalifikacji olimpijskiej. Turniej we Wrocławiu rozpoczęły od wygranej z Portoryko (3:0). Następnie, po ciężkim boju wygrały z reprezentacją Tajlandii (2:3). Niestety, w ostatnim meczu przegrały z Serbią (3:1).



Kontynentalne turnieje kwalifikacyjne do IO w Tokio 2020:

Europa (Apeldoorn - Holandia, 5-12 stycznia)



Polska

Azerbejdżan

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Niemcy

Holandia

Turcja



Azja (Nakhon Ratchasima - Tajlandia, 7-12 stycznia):



Australia

Indonezja

Iran

Kazachstan

Korea Południowa

Tajlandia

Tajwan



Afryka (Yaounde - Kamerun, 4-9 stycznia):



Algieria

Botswana

Kamerun

Demokratyczna Republika Kongo

Egipt

Ghana

Kenia

Nigeria



Ameryka Południowa (Manizales - Kolumbia, 7-9 stycznia):



Argentyna

Kolumbia

Peru

Wenezuela



Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (Santo Domingo - Dominikana, 9-12 stycznia):



Kanada

Dominikana

Meksyk

Portoryko