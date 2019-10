Policja zatrzymała 61-letniego lokatora kamienicy w Inowrocławiu (Kujawsko-pomorskie), gdzie w poniedziałek w pożarze zginęła kobieta z trzema córeczkami. Wyjaśniany będzie jego ewentualny związek ze sprawą - poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Monika Chlebicz.

Pożar w Inowrocławiu / Tytus Żmijewski / PAP

Z informacji zbliżonych do organów ścigania wynika, że w mieszkaniu zatrzymanego mogło dojść do zarzewia ognia, który przeniósł się na sąsiednie mieszkanie, w którym mieszkała kobieta z córeczkami. Nie wiadomo kiedy będzie możliwe przesłuchanie mężczyzny, bowiem w poniedziałek wieczorem miał on mieć w organizmie 3 promile alkoholu.



Do tragedii doszło w poniedziałek . Policja i straż otrzymały informację około 12.30. Przybyli na miejsce strażacy wynieśli 31-letnią kobietę i jej córeczki w wieku trzech miesięcy, czterech i pięciu lat - wszystkie były nieprzytomne. Podjęta przed budynkiem reanimacja przez ratowników nie przyniosła rezultatu.



Tragiczny pożar kamienicy w Inowrocławiu. Zginęła matka i jej trzy córeczki TVN24/x-news

Z budynku strażacy ewakuowali dwie osoby, a około 10 wyszło samodzielnie. W kamienicy, która według wstępnej oceny nadzoru budowlanego nie nadaje się do mieszkania, zameldowanych było 36 osób. Miasto zapewni wszystkim poszkodowanym miejsca i posiłki w hotelu.

Na razie nieznane są przyczyny wybuchu ognia. Będą je wyjaśniać prokuratorzy i biegli z zakresu pożarnictwa.

Śmiertelne ofiary pożaru to 31-letnia matka i jej trzy córki

Reporter RMF MAXXX Marcin Glapiak rozmawiał z mieszkanką kamienicy, która w momencie wybuchu pożaru była wraz z mężem w budynku. Ja mieszkam na parterze. Obcy mężczyzna zadzwonił i mówi: "Szybko dzwońcie na straż, bo się palicie". Mąż zadzwonił i wybiegł, i mówi, że rzeczywiście - relacjonowała kobieta.Wyszliśmy tak, jak staliśmy.

Łamiącym się głosem przyznała, że znała 31-latkę, która wraz z córeczkami zginęła w pożarze. Jak mówiła: starsze dziewczynki miały po kilka lat - "i teraz w sierpniu urodziła trzecią córeczkę".

W ogniu zginęła 31-letnia matka z trójką dzieci: trzymiesięczną Leną, czteroletnią Zuzią i pięcioletnią Oliwią.



Prezydent Inowrocławia ogłosił w mieście żałobę

W związku z tragedią przy ul. Orłowskiej prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza ogłosił w mieście dwudniową żałobę; obowiązującą od poniedziałku. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane na te dni imprezy miejskie o charakterze rozrywkowym.

Ponadto - jak przekazał w komunikacie ratusz - "flaga miejska na ratuszu została opuszczona do połowy masztu", a "na budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia i miejskich jednostek organizacyjnych flagi miejskie zostały przepasane kirem".

