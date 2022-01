Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel i Ben Kingsley zagrają w nowym filmie Wesa Andersona. To będzie ekranizacja książki "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" Roalda Dahla.

Dahl jest autorem takich literackich hitów jak "Charlie i fabryka czekolady", "Wiedźmy" czy "Matylda". "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" to siedem opowiadań, które są świadectwem czarnego humoru i niezwykłej fantazji pisarza. Film powstaje dla Netflixa. We wrześniu 2021 roku ta platforma streamingowa kupiła prawa do ekranizacji twórczości Roalda Dahla. Jak podaje portal Deadline, zdjęcia do nowej produkcji zaczną się w Londynie jeszcze w tym miesiącu. Rolę tytułowego bohatera, Henry'ego Sugara, zagra Benedict Cumberbatch.

Wes Anderson zajmował się już w kinie prozą Roalda Dahla. W 2009 roku w kinach pojawił się animowany film "Fantastyczny Pan Lis" oparty na książce brytyjskiego pisarza. Film był nominowany do Oscara w kategorii "najlepszy film animowany". Nominację dostał też autor muzyki do tego filmu, czyli Alexandre Desplat.



Portal Deadline podaje, że fabuła nowego filmu Wesa Andersona skupiać się będzie na próbie odpowiedzi na pytanie o to, czy umiejętność widzenia z zamkniętymi oczami zostałaby wykorzystana do czynienia dobra, a może jednak dla własnych korzyści.



Wes Anderson to artysta oryginalny i otwarty na twórcze eksperymenty. Reżyser o bogatej wyobraźni, która owocuje niepowtarzalnymi filmami. Ich charakterystyczny styl rozpoznaje się już po kilku pierwszych symetrycznych i pełnych ciepłego humoru kadrach. Po intensywnych i pastelowych kolorach, które w dodatku nie są tylko estetycznym ozdobnikiem, lecz mają konkretne znaczenie. Jednym z jego najnowszych filmów jest "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun". A reżyser skończył niedawno zdjęcia do kręconego w Hiszpanii filmu "Asteroid City". Zagrali w nim m.in Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrien Brody, Tilda Swinton i Liev Schreiber.