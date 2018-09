Zwycięzca programu "X Factor" Gienek Loska jest w śpiączce po wylewie krwi do mózgu. Przyjaciele artysty organizują akcję zbierania pieniędzy na niezbędną rehabilitację.

Informację o stanie zdrowia Gienka Loski przekazała Polska Fundacja Muzyczna, która pod hasłem "Obudźmy Gienka" zbiera pieniądze na pomoc wokaliście.

"5 maja 2018 roku odwiedzając mamę na Białorusi Gienek doznał rozległego wylewu krwi do mózgu i został zoperowany w szpitalu w Baranowiczach dopiero po 11 godzinach. Po tej operacji jeszcze się nie wybudził. Teraz jest już w domu, ale u mamy w Białooziersku na Białorusi. W dalszym ciągu jest w śpiączce, odżywia się przez sondę, oddycha samodzielnie dzięki tracheostomii, ale coraz lepiej komunikuje się ze światem, słyszy, żywo reaguje na dotyk, słowa, informacje, obecność bliskich i bardzo chce się obudzić. Jeszcze nie ma możliwości i wyraźnych wskazań medycznych na transport do Polski, choć jest to intensywnie sprawdzane. Na razie nasza Fundacja wysłała na Białoruś wolontariuszkę Agnieszkę, wyasygnowała pierwsze środki na podstawowe potrzeby, na przybory medyczne, higieniczne, na jedzenie - służba zdrowia na Białorusi i warunki życia są jakie są... Szykujemy się do transportu profesjonalnego łóżka medycznego, którego do niedawna używał Marek Karewicz [zmarły w czerwcu tego roku słynny fotograf i dziennikarz]" - czytamy.

Pieniądze zebrane podczas zbiórki mają zostać przeznaczone na lekarstwa, preparaty wzmacniające, środki higieny i specjalne jedzenie.

"Gienek wymaga teraz całodobowej opieki i środków medycznych, a tego chora mama nie jest w stanie zapewnić. Dlatego potrzebna prywatna opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna - to jest kosztowne. W przyszłości środki będą potrzebne na solidne leczenie i rehabilitację, bo trwamy w nadziei, że Gienek się całkiem wybudzi. Ma przecież dopiero 43 lata..." - kończą organizatorzy zbiórki.

W plotkarskich mediach w sierpniu pojawiły się nieprawdziwe informacje o powrocie Gienka na ulicę, opublikowane na podstawie archiwalnego zdjęcia w mediach społecznościowych.

Śpiewanie - kiedy jest źle i wtedy, kiedy jest dobrze... I to, co mam w sercu - mówił Loska w rozmowie z Interią, pytany o to, co jest dla niego najważniejsze.



Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B. Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Taka kariera Seven B trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek postanowił odejść ze składu. Makar próbował przez kilku miesięcy występować z innymi muzykami, jednak bez sukcesów. Sam zrezygnował z grania i wyjechał do Szkocji. Do tego czasu grupa przygotowała trzy płyty - "Rocktales", "Make Up Your Mind" i "Acoustic".

Podczas gdy Makar układał sobie życie na Wyspach, Gienek postanowił wrócić do muzykowania. Występował na ulicy - tym razem solowo, próbował sił w programach telewizyjnych "Szansa na sukces" i "Mam talent". Jednak bez większego powodzenia.

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Muzyk ściągnął ze Szkocji przyjaciela i na nowo zorganizował zespół - tym razem pod nazwą Gienek Loska Band. Jego skład uzupełnili: klawiszowiec Marcin Młynarczyk (m.in. Blues Obsession, Soul Finger, Czarne Korki) i basista Tomek Setlak (znany ze współpracy m.in. z Jackiem Dewódzkim).

W listopadzie 2011 r. ukazała się płyta "Hazardzista" - debiut Gienek Loska Band. W kwietniu 2013 r. do sprzedaży trafił drugi album "Dom", ale wkrótce po premierze odeszli Andrzej Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.).

W Gienek Loska Band zastąpili ich odpowiednio kompozytor i muzyk sesyjny Arkadiusz Żurecki (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, znany z m.in. Rusty Cage i Present Perfect) oraz Łukasz Marek (Present Perfect).