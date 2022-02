W wieku 76 lat zmarł lider zespołu Procol Harum - Gary Brooker - poinformował zespół na stronie internetowej. Wokalista i współautor hitu z 1967 roku "A Whiter Shade of Pale" (Bielszy Odcień Bieli) zmagał się z chorobą nowotworową i zmarł w swoim domu w sobotę 19 lutego - napisano.

Gary Brooker (zdjęcie ilustracyjne) / Jacek Turczyk / PAP

"Pierwszy singiel zespołu Procol Harum 'A Whiter Shade of Pale' zdefiniował 'Lato Miłości' 1967 roku" - przekazano w oświadczeniu zespołu.

Jak przypomina magazyn "The Rolling Stone", po rozpadzie zespołu w 1977 roku, Brooker rozpoczął karierę solową, współpracując także ze swoim przyjacielem Erikiem Claptonem, z którym wydał płytę "Another Ticket" z 1981 r.

Frontman Procol Harum grał na instrumentach klawiszowych na słynnym trzypłytowym albumie ex-Beatlesa George'a Harrisona "All Things Must Pass" z 1970 r. Grał także w zespole drugiego z Beatlesów - Ringo Starra - "All Starr Band".

Brooker w 1991 r. reaktywował swój zespół Procol Harum, z którym nagrywał i koncertował do 2019 roku.

W 2003 r. z nadania brytyjskiej królowej Elżbiety II Brooker został kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE).

"(...) W tym wyjątkowo trudnym czasie nasze myśli łączą się z jego żoną, rodziną i wszystkimi jego przyjaciółmi" - przekazano na koniec w nekrologu opublikowanym przez zespół.