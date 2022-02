Agnieszka Holland - reżyserka takich filmów, jak m.in. "W ciemności", "Pokot", "Obywatel Jones" i "Szarlatan" - bierze na warsztat biografię twórcy "Procesu" - Franza Kafki. Jak podaje magazyn "Variety", zdjęcia do filmu pod tytułem "Kafka" mają ruszyć wiosną 2023 r.

Według zapowiedzi, film ma pokazać najważniejsze momenty życia pisarza, a także jego wizje przyszłości.

Scenariusz "Kafki" napisze Marek Epstein, z którym Agnieszka Holland współpracowała przy "Szarlatanie". Produkcją zajmą się Šárka Cimbalová, Sam Taylor i Mike Downey. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w rolę słynnego pisarza.



Kafka był człowiekiem o wielkiej wrażliwości, niepasującym do swoich czasów - podkreśla w oświadczeniu Agnieszka Holland. Dziś mamy większe szanse, by go zrozumieć niż ludzie jemu współcześni mieli wiek temu. On był duszą trzeciego millenium - tłumaczy. Chcemy poskładać fragmenty jego przeszłości i dzieł w mozaikę wykraczającą poza jego życie i stworzyć obraz dramatycznego świata wyobraźni Kafki - zapowiada Holland.

W 2024 r. przypadać będzie setna rocznica śmierci Franza Kafki.