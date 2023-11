Film sci-fi "W nich cała nadzieja" w reżyserii Piotra Biedronia otrzymał nagrodę Méliès d'argent dla najlepszego filmu fabularnego na Trieste Science+Fiction Festival we Włoszech. Produkcję z Magdaleną Wieczorek i Jackiem Belerem w rolach głównych będzie można oglądać w polskich kinach już od 24 listopada.

Wideo youtube

Jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury: "Jednogłośnie wybraliśmy zwycięski film "W nich cała nadzieja" ("The Last Spark of Hope"), który cały czas trzymał nas w napięciu. Pokochaliśmy ciepło i człowieczeństwo relacji między głównymi bohaterami. Film dał nam do myślenia na temat trudnych kwestii, które stoją przed światem, do których zaliczają się: kryzys klimatyczny i ekologiczny, widmo globalnej pandemii, kryzys uchodźczy, "kafkowska biurokracja" oraz sposoby, w jakie wpływa na ludzi sztuczna inteligencja. Mimo to film jest poruszający i zabawny. Znajduje komizm nawet w rozpaczy - i jest przede wszystkim filmem o nadziei".

Istniejący od 2000 roku Trieste Science+Fiction Festival należy do Międzynarodowej Federacji Festiwali Méliès i jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Do tej pory jego gośćmi byli tak uznani twórcy jak Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Abel Ferrara, Neil Gaiman czy Christopher Lee.

"W nich cała nadzieja" opowiada historię Ewy, która w rzeczywistości postapokaliptycznej walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się̨ z dotkliwą samotnością̨. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się̨, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem - Robotem. Zaczyna się̨ wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

"W nich cała nadzieja" ma już na swoim koncie wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych oraz nagrodę dla Klimatycznego Filmu na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to pełnometrażowy debiut fabularny Piotra Biedronia, uznanego twórcy filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ("Piękna robota", "PM 2.5"), który jest także autorem scenariusza do filmu. W projekt zaangażowali się m.in.: Marek Zawierucha - scenograf ("Boże Ciało", "Wołyń"), Tomasz Wójcik - autor zdjęć ("Orlęta. Grodno '39", "Wygrać marzenia"), Łukasz Pieprzyk - muzyka ("Legiony", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"), Marceli Majer - montaż ("Warsaw by Night", "Kariera Nikosia Dyzmy") i Bart Putkiewicz - dźwięk ("Miasto 44", "Amok"). Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentką obrazu jest Beata Pisula - K&K Film Selekt. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Galapagos Films.