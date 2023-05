Aktor Michael Douglas otrzymał Honorową Złota Palmę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. 76. edycja tej prestiżowej imprezy rozpocznie się już 16 maja.

Michael Douglas / Justin Ng /Landmark Media / PAP/Newscom

Pobyt w Cannes to zawsze podmuch świeżego powietrza - powiedział cytowany w oficjalnym festiwalowym komunikacie Michael Douglas. Jak wspominał, odkąd pierwszy raz miał okazję być na tej imprezie w 1979 r., festiwal uświadamia mu, że magia kina to nie tylko to, co dzieje się na ekranie, ale też możliwość wpływania na ludzi na całym świecie.

Po ponad 50 latach w branży możliwość powrotu do Cannes to dla mnie zaszczyt - zapewnił Douglas.

Wiadomo już, że Michael Douglas zostanie uhonorowany na ceremonii otwarcia festiwalu. Dodatkowo w Cannes pokazany zostanie dokument o tym wybitnym aktorze - "Michael Douglas, The Prodigal Son". Ma on pokazywać jego karierę i to, jak budował ją, będąc synem ikony kina - Kirka Douglasa.

Jak podkreślają organizatorzy festiwalu, Douglas to nie tylko wspaniały aktor, ale też społecznik. Został uhonorowany tytułem Posłańca Pokoju ONZ, angażuje się w inicjatywy na rzecz rozbrojenia nuklearnego na świecie czy kontroli dostępu do broni palnej w USA.

76. edycja festiwalu filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja.

W poprzednich latach Honorową Złotą Palmę otrzymywali m.in. Catherine Deneuve, Forest Whitaker, Agnès Varda, Jean-Pierre Léaud, Jodie Foster i Manoel de Oliveira.