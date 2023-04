Egipski prawnik Mahmoud al-Semary wniósł pozew przeciwko Netfliksowi. Egipcjanin domaga się zablokowania funkcjonowania serwisu w swoim kraju. Powodem jest nowa produkcja platformy streamingowej - "Królowa Kleopatra". Dokument ukazuje tytułową historyczną postać jako czarnoskórą kobietę, co zdaniem al-Semaryego stanowi zamach na egipską tożsamość.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mahmoud al-Semary oskarżył Netflix o to, że nie tylko nadaje treści "sprzeczne z wartościami muzułmańskimi, zwłaszcza egipskimi", ale promuje "Afrocentryzm, który zagraża istnieniu egipskiej tożsamości".



W pozwie al Semary domaga się, by prokuratura generalna wszczęła kroki, w celu "zachowania egipskiej narodowej i kulturalnej tożsamości i skonsolidowania ducha przynależności do ojczyzny" - informuje portal Al Monitor. Przypomina, że nie jest to pierwszy przypadek dowodzący - jak uważa portal - promowania zafałszowanego obrazu historii i sugerujący, że starożytni Egipcjanie mieli czarną skórę.

Były minister starożytności Egiptu, archeolog Zahi Hawass, uważa, że twórcy serialu usiłują zawłaszczyć cywilizację faraonów, promując pogląd, że należała ona do ludów południowej Afryki. Ta teoria, której autorem był senegalski historyk Cheikh Anta Diopk, ma być popularna zarówno na południu kontynentu, jak i w czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych.



Spór o korzenie Egipcjan trwa od dawna, a razem z nim próby ustalenia etnicznego pochodzenia starożytnych mieszkańców dorzecza Nilu. Do tej pory badacze nie wypracowali jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Wiadomo jednak, że na przestrzeni wieków starożytny Egipt zamieszkiwany był przez różne ludy o różnym kolorze skóry.

Choćby XXV dynastia władców wywodzi się z ludów kuszyckich, którzy podbili Egipt w VIII w p.n.e. Kuszyci byli ludnością wywodzącą się z terenów rdzennej Afryki - w tym Nubii, Somalii i Erytrei.

Warto dodać, że współcześni Egipcjanie mają ze starożytnymi budowniczymi piramid niewiele wspólnego. Egipt zamieszkuje bowiem głównie ludność muzułmańska pochodzenia arabskiego, która podbiła te tereny w VII wieku n.e. - wyrywając je spod panowania Cesarstwa Wschodniorzymskiego.

Sama królowa Kleopatra była ostatnią władczynią Egiptu hellenistycznego i panowała w latach 51-30 p.n.e.