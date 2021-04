10. edycja Festiwalu Miłosza odbędzie się w Krakowie w dniach 9-11 lipca. Jej hasło przewodnie to "Nieobjęta ziemia".

Na wydarzeniowej mapie kraju nie mogło zabraknąć Festiwalu Miłosza, który niezmiennie od 10 lat podejmuje próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania współczesnego człowieka - podkreśla Izabela Błaszczyk, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. W tym roku spotkamy się w lipcu i gorąco liczymy na to, że uda nam się bezpiecznie rozmawiać o poezji na żywo, jesteśmy jednak przygotowani na wszystkie scenariusze - zapewnia.



Punktem wyjścia do refleksji dyskusji w ramach 10. edycji festiwalu będzie tom Czesława Miłosza Nieobjęta ziemia, pierwsza wydana po Nagrodzie Nobla książka poety, w której poszukuje on bardziej pojemnej formy wyrazu.

"Nieobjęcie" zdaje się symbolizować bariery, które stają przed wyobraźnią dzisiejszych "podróżnych świata" - mówi Krzysztof Siwczyk, dyrektor artystyczny Festiwalu Miłosza. W dobie budowania świadomości ekologicznej, w trudnym czasie pandemii i ideologicznych demagogów, Wszystkim nam może paradoksalnie pomóc uniwersalne doświadczenie utraty złudzeń społecznych i politycznych oraz zaniku poczucia bezpieczeństwa wywołanego dojmującym rozpadem natury i znanego porządku świata - dodaje.

Mocne głosy poetek i poetów, którzy od dziesięciu lat odwiedzają kolejne edycje festiwalu, tworzą różnorodną panoramę zachwytów, wątpliwości, ambiwalencji i buntów, które winniśmy zgłaszać pod adresem świata przeobrażającego się na naszych oczach w tempie wcześniej nieznanym. Tempo to bywa obce, przynależne bardziej technologii niż doświadczeniu ludzkiemu żywiącemu się refleksją nad jakością otaczającej nas rzeczywistości. Festiwal Miłosza tę jakość dyskutował i dyskutować będzie, zwłaszcza teraz, w warunkach pandemicznych niepokojów dotyczących sposobów organizowania się świata na nowo - deklaruje Olga Brzezińska, dyrektor programowa Festiwalu Miłosza. Poezja była, jest i będzie odważna w gestach przekraczania barier mentalnych, które odpowiadają za brak wyobraźni, tak potrzebnej, żeby świat wymyślić od nowa - zauważa.

Agi Mishol, Alice Oswald, Ivan Štrpka, Peter Gizzi i Anthony Joseph - to zagraniczni goście tegorocznej odsłony Festiwalu Miłosza.

Agi Mishol to laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta z 2019 roku. Jest czołową izraelską autorką. Amos Oz stwierdził, że jej słowa "potrafią w tym samym czasie opowiadać historie, śpiewać oraz tańczyć". Natomiast Magdalena Kicińska, poetka i redaktorka naczelna miesięcznika "Pismo. Magazyn Opinii", nazywa jej sposób mówienia "językiem wolności".

Z polskimi czytelnikami spotka się również Alice Oswald. Poetka, której debiut The Thing in the Gap Stone Stile (1996) został wyróżniony Forward Poetry Prize. Jest laureatką nagrody T.S. Eliota i prestiżowej kanadyjskiej Griffin Poetry Prize. Magda Heydel, tłumaczka jej poezji, w tym najnowszego przekładu tomu Monument. Wykopaliska z Iliady (Wydawnictwo Pogranicze), mówi o jej twórczości: "[Alice Oswald] szuka odpowiedzi na pytanie, kim i gdzie jesteśmy, jak również o to, co ze swoim byciem czynimy, jak zagospodarowujemy miejsce i czas, w którym się znaleźliśmy".

Amerykański poeta, eseista i wykładowca Peter Gizzi, jest autorem ośmiu tomów poetyckich, zdobywcą Lavan Younger Poet Award i stypendystą m.in. The Rex Foundation i The Howard Foundation. Twórczość Gizziego charakteryzuje się niestandardowym użyciem języka i zaskakującymi pomysłami na opisy prozaicznych scen z ludzkiego życia. Jego teksty są zamkniętą miniaturą, w której znajdujemy fascynujące detale. Polecamy lekturze książkę poetycką Pieśni progowe, przetłumaczoną przez Kacpra Bartczaka i wydaną w 2020 roku dzięki współpracy Festiwalu Miłosza oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Kolejny gość to poeta, prozaik, eseista, autor tekstów piosenek, a także tłumacz literatury włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej, czyli Ivan Štrpka. Przez wielu uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych słowackich poetów. Jest laureatem najważniejszych nagród literackich na Słowacji, a jego książki zostały przełożone na języki polski, niemiecki, portugalski, bułgarski, serbski i rumuński. Polscy czytelnicy znajdą w księgarniach jego tom Ciemne miejsce w tłumaczeniu Franciszka Nastulczyka (Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka).

Pasmo OFF Festiwalu Miłosza uświetni obecność Anthony’ego Josepha, którego czytelnicy znają z "Afrykańskich korzeni UFO" w przekładzie Teresy Tyszowieckiej blasK! Pochodzący z Trynidadu twórca to nagradzany poeta i muzyk, autor czterech tomów poetyckich i trzech książek prozatorskich, a także wykładowca akademicki.