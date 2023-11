Wieczorem w stołecznym kinie Atlantic uroczysta premiera filmu "W nich cała nadzieja". Produkcja w reżyserii Piotra Biedronia zadebiutuje na dużym ekranie 24 listopada. To kino z bardzo rzadko kręconego w Polsce gatunku science-fiction. "Dla mnie to jest przede wszystkim historia o wielkiej samotności głównej bohaterki" - mówi w RMF FM Magda Wieczorek. Aktorka gra Ewę, ostatniego człowieka na ziemi.

Produkcję "W nich cała nadzieja" wyróżniono już w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Otrzymała też nagrodę Méliès d'argent dla najlepszego filmu fabularnego na Trieste Science Fiction Festival we Włoszech.

"W nich cała nadzieja" jest pierwszym polskim filmem podejmującym tematykę zmian klimatycznych i związanych z tym następstw.

Ewę spotykamy w post apokaliptycznej rzeczywistości, mamy świat po wojnach klimatycznych, nie ma ludzkości. Ewa jest ostatnią kobietą na świecie. Oglądamy jej zmagania z ogromną samotnością - opowiada w RMF FM Magda Wieczorek. Ewie towarzyszy robot patrolujący Artur. Ma chronić granice ich bazy, ma zapewnić Ewie bezpieczeństwo. Ale w pewnym momencie przyjazny robot staje się jej największym zagrożeniem. Artur mówi w filmie głosem aktora Jacka Belera.

Nasz film niesie ze sobą ważne przesłanie, mam nadzieję, że skłoni widzów do refleksji o zmianach klimatycznych w otaczającym nas świecie - mówi w RMF FM aktorka.

W polskim kinie zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych poruszane są niezwykle rzadko. Dlatego zależało nam bardzo, aby w powstanie filmu zaangażowali się wybitni twórcy, którzy po przeczytaniu scenariusza od razu poczuli, że biorą udział w czymś ważnym, co możemy podarować widzom, dla których sprawy klimatu i Ziemi są aktualnie najważniejsze - mówi producentka filmu "W nich cała nadzieja" Beata Pisula. A reżyser Piotr Biedroń dodaje, że obraz to swego rodzaju "czerwona kartka", jaką może dać nam Ziemia w przyszłości, jeśli nie zaczniemy o nią dbać. Problem globalnego ocieplenia, topniejące lądolody, pożary, ginące bezpowrotnie gatunki zwierząt czy bezmyślny konsumpcjonizm są już realnym zagrożeniem dla naszej planety - podkreśla Piotr Biedroń.

Nagrodzony na festiwalach filmowych w Gdyni i Trieście film "W nich cała nadzieja", który wizjonersko kreśli przyszłość świata w obliczu globalnych katastrof i rozwijającej się sztucznej inteligencji, trafi do kin 24 listopada.

