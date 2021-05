"Z dumą chciałam przekazać, że jestem osobą niebinarną i oficjalnie zmienię zaimki określające moją osobę na neutralne płciowo" - to oświadczenie Demi Lovato, które wczoraj pojawiło się w mediach społecznościowych.

Demi Lovato / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

Na profilach Demi Lovato w mediach społecznościowych pojawił się wczoraj film, który zaskoczył internautów na całym świecie. Gwiazda wyznała w nim, że jest osobą niebinarną.

"(...) Miałam objawienie, że identyfikuję się jako osoba niebinarna. Czuję, że to najlepiej oddaje płynność, którą odczuwam w mojej ekspresji płciowej i pozwala mi czuć się najbardziej autentycznie i prawdziwie zarówno z osobą, którą wiem, że jestem, jak i tą, którą wciąż odkrywam" - słyszymy z ust Lovato.



Osoba niebinarna to taka, która nie przypisuje sobie żadnej z tożsamości seksualnych, wyrażonych w podziale na kobiety i mężczyzn.



Język angielski jest znacznie mniej zdeterminowany płciowo, niż język polski. Anglojęzyczne osoby niebinarne stosują zwykle formy they/them (oni/im). W polskim języku pomija np. się formy rodzajowe, czego przykładem może być zdanie: Moim miejscem zamieszkania jest Wrocław.



Demi Lovato w mediach społecznościowych podkreśla, że wyznanie, którym się dzieli, jest powodem do dumy.



"Dziś jest dzień, w którym jestem tak szczęśliwą osobą, że mogę podzielić się z wami wszystkimi większą częścią mojego życia. Czuję dumę, że mogę dać wam znać. Dzielenie się tym z wami otwiera przede mną kolejny poziom wrażliwości. Proszę, żyjcie w swojej prawdzie i wiedzcie, że przesyłam wam wiele miłości" - mówi Demi Lovato.

"Każdego dnia otrzymujemy kolejną szansę, aby być tym, kim chcemy"

Film ma być też formą dodania otuchy osobom, które nie znalazły w sobie jeszcze odwagi, aby pokazać się światu takimi, jacy są naprawdę. Chęć opowiedzenia fanom o swojej tożsamości płciowej rodziła się w Demi Lovato przez wiele miesięcy.



"Wciąż się uczę i wchodzę w siebie i nie twierdzę, że mam wiedzę ekspercką" - przyznała gwiazda.

"Każdego dnia, gdy się budzimy, otrzymujemy kolejną możliwość i szansę, aby być tym, kim chcemy i pragniemy być. Większość mojego życia, rosnę na oczach was wszystkich. Widzieliście dobro, zło i wszystko pomiędzy. Moje życie było nie tylko podróżą dla mnie, ale również żyłam dla tych, którzy byli po drugiej stronie kamer" - słyszymy na nagraniu.



Największą popularność przyniosły Demi Lovato występy w produkcjach Disneya, takich jak "Camp Rock", czy też w talent show "Factor X". W kwietniu premierę miała siódma płyta Lovato "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over".



